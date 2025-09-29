DAKO-CZ v Itálii představí technologii pro hybridní vodíkovou lokomotivu
Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice DAKO-CZ se na přelomu září a října představí na milánském veletrhu EXPO Ferroviaria. Největší zajímavostí budou ukázky hybridního spřáhla na hybridní vodíkovou lokomotivu.
„Velmi si vážím spolupráce, kterou jsme navázali s italskou společností Sitav, jedním z průkopníků ve vývoji hybridních lokomotiv,“ uvádí Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel DAKO-CZ. „Strategická partnerství nás posouvají dále a dávají unikátní možnost aplikovat nové technologie na konkrétní zákaznické projekty,“ doplnil.
Na aktuálním projektu bude kromě hybridního digitálního automatického spřáhla dodán i kompletní brzdový systém DAKO. Samotná lokomotiva s označením FENHYCE (Fuel cell ENergy HYdrogen Converted Engine) bude představena ve středu 1. října na venkovní expozici AT-A02. Návštěvníci si zde prohlédnou nejen hybridní spřáhlo DAKO, ale i celé provedení a myšlenku vývoje vodíkové lokomotivy.
Z dalších produktů uvede DAKO-CZ na veletrhu Expo Ferroviaria například špalíkovou brzdovou jednotku – stlačeným vzduchem poháněnou brzdu pro kolejová vozidla osobní dopravy. Je vybavena pneumatickým válcem, stavěčem odlehlosti a převodovým mechanismem. Součástí expozice budou také modely brzdových jednotek a brzdové komponenty vyvíjené podle normy UIC.
„Věříme, že naše expozice zaujme jak odborníky, tak širší technickou veřejnost a stane se místem pro nové kontakty i posílení vztahů s klienty. Pro italský veletrh jsme připravili i impozantní slide show, která přiblíží hlavní témata akce – digitalizaci, elektroniku, udržitelnost a inovativnost,“ uzavírá Stanislav Pometlo.
