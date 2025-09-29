DAKO-CZ v Itálii představí technologii pro hybridní vodíkovou lokomotivu

Nový magazín právě vychází!

Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice DAKO-CZ, se na přelomu září a října představí na milánském veletrhu EXPO Ferroviaria.
Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice DAKO-CZ se na přelomu září a října představí na milánském veletrhu EXPO Ferroviaria. Největší zajímavostí budou ukázky hybridního spřáhla na hybridní vodíkovou lokomotivu.

„Velmi si vážím spolupráce, kterou jsme navázali s italskou společností Sitav, jedním z průkopníků ve vývoji hybridních lokomotiv,“ uvádí Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel DAKO-CZ. „Strategická partnerství nás posouvají dále a dávají unikátní možnost aplikovat nové technologie na konkrétní zákaznické projekty,“ doplnil.

Na aktuálním projektu bude kromě hybridního digitálního automatického spřáhla dodán i kompletní brzdový systém DAKO. Samotná lokomotiva s označením FENHYCE (Fuel cell ENergy HYdrogen Converted Engine) bude představena ve středu 1. října na venkovní expozici AT-A02. Návštěvníci si zde prohlédnou nejen hybridní spřáhlo DAKO, ale i celé provedení a myšlenku vývoje vodíkové lokomotivy.

Z dalších produktů uvede DAKO-CZ na veletrhu Expo Ferroviaria například špalíkovou brzdovou jednotku – stlačeným vzduchem poháněnou brzdu pro kolejová vozidla osobní dopravy. Je vybavena pneumatickým válcem, stavěčem odlehlosti a převodovým mechanismem. Součástí expozice budou také modely brzdových jednotek a brzdové komponenty vyvíjené podle normy UIC.

„Věříme, že naše expozice zaujme jak odborníky, tak širší technickou veřejnost a stane se místem pro nové kontakty i posílení vztahů s klienty. Pro italský veletrh jsme připravili i impozantní slide show, která přiblíží hlavní témata akce – digitalizaci, elektroniku, udržitelnost a inovativnost,“ uzavírá Stanislav Pometlo.

Číňané otevřeli nejvyšší most na světě, stojí 625 metrů nad řekou

Most Huajiang Grand Canyon
getty images
ČTK
ČTK

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce, uvedla agentura AFP s odvoláním na čínská média. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii Kuej-čou a překonal rekord mostu Beipanjiang nacházejícího se ve stejné provincii, který je nyní druhým nejvyšším.

Živé záběry z dronu vysílané státními médii ukázaly vozidla projíždějící po této obrovské konstrukci. Modré nosné věže byly částečně zahaleny mraky. Na mostě se shromáždily davy diváků, včetně projektových inženýrů a místních úředníků, aby se zúčastnily slavnostního ceremoniálu.

"Otevření mostu Huajiang Grand Canyon zkracuje dobu cesty mezi oběma břehy ze dvou hodin na dvě minuty," uvedla ve středu na tiskové konferenci vedoucí provinčního dopravního odboru Čang Jin. Jeho otevření přináší obrovské zlepšení dopravních podmínek v regionu a vnáší nový impuls do hospodářského a sociálního rozvoje v regionu, dodala.

Čína v posledních desetiletích investovala značné prostředky do velkých infrastrukturních projektů. Zejména kopcovitá provincie Kuej-čou je protkána tisíci mosty, mezi nimiž jsou nyní i dva nejvyšší mosty na světě. Státní tisková agentura Nová Čína ve středu uvedla, že téměř polovina ze 100 nejvyšších mostů na světě se nachází v této provincii.

Postavení mostu Huajiang Grand Canyon trvalo více než tři roky. Jeho hlavní rozpětí 1420 metrů z něj činí také most s největším rozpětím na světě postavený v horské oblasti, dodala Nová Čína.

Pokud se zaměříme na samotnou konstrukci mostu, tedy výšku samotného mostu a ne jeho vzdálenost od země, zůstává nejvyšším mostem viadukt Millau ve Francii s výškou 343 metrů, upozornila agentura AFP.

