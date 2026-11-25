Čtyřicet tun na baterky. Metrostav razí v Norsku tunel s elektrickými stroji budoucnosti
Když se Metrostav Norge chystal razit tunel Røldal, některé elektrické stroje, které pro zakázku potřeboval, se ještě nevyráběly. Dnes na stavbě pracují čtyřicetitunové bateriové nakladače i šest elektrických náklaďáků. Co si původně vyžádal norský investor, chce firma využít i jinde. Podle jejího šéfa se jí elektrická technika vyplatí.
Cestu po silnici E134 mezi východním a západním Norskem má nový tunel zkrátit o více než šest kilometrů. Samotný Røldal bude měřit 12,4 kilometru a po dokončení se stane třetím nejdelším silničním tunelem v zemi. U zakázky za 2,8 miliardy norských korun ale musel Metrostav Norge už při přípravě vyřešit, čím bude pod horami pracovat. Norská správa silnic Statens vegvesen totiž přišla s požadavky na elektrický pohon stavebních strojů, na které tehdejší nabídka výrobců nestačila.
Stavba tunelu v Norsku
Náklaďáky dostaly nové podvozky, bagry vznikly přestavbou
Metrostav Norge proto začal potřebnou techniku vyvíjet přímo s výrobci. Šest elektrických náklaďáků dostalo podvozky upravené pro práci v tunelu, dva elektrické bagry vznikly přestavbou konvenčních strojů. Jak se technika osvědčí v nízkých teplotách i při práci v podzemí, ukázaly až první roky na stavbě. Provoz se podle firmy podařilo stabilizovat natolik, že s elektrickými stroji počítá i pro další zakázky.
Rekordní obrat není všechno. Aleš Gothard letos převzal vedení skupiny Metrostav s 82 společnostmi a zhruba sedmi tisíci zaměstnanci a chce, aby její firmy lépe spolupracovaly. Velké zakázky totiž znamenají také velká rizika, a některé je podle něj lepší odmítnout. V rozhovoru popisuje drahou islandskou lekci, stavění bez nafty v Norsku i české poměry, v nichž se místo řešení problému měsíce diskutuje o tom, kdo ho zaplatí.
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Zprávy z firem
Rekordní obrat není všechno. Aleš Gothard letos převzal vedení skupiny Metrostav s 82 společnostmi a zhruba sedmi tisíci zaměstnanci a chce, aby její firmy lépe spolupracovaly. Velké zakázky totiž znamenají také velká rizika, a některé je podle něj lepší odmítnout. V rozhovoru popisuje drahou islandskou lekci, stavění bez nafty v Norsku i české poměry, v nichž se místo řešení problému měsíce diskutuje o tom, kdo ho zaplatí.
„Dnes s čtyřicetitunovými bateriovými nakladači běžně razíme tunely a elektrickou techniku plánujeme nasazovat i tam, kde to po nás nikdo nevyžaduje. Nejen kvůli ekologii, ale protože nám to ekonomicky dává smysl,“ uvedl generální ředitel Metrostav Norge Jiří Horčička. Další výraznou změnu při stavbě tunelů očekává od robotizace a autonomních strojů.
Vodu z hald čistí březová štěpka i mušlový písek
Další část stavby zabírá na povrchu plochu zhruba 120 krát 30 metrů. Jde o biologickou čistírnu, do níž přitéká voda z míst, kam se ukládá vytěžená hornina. Dusíkaté látky z ní pomáhají odstraňovat březová štěpka, mušlový písek a mikroorganismy. Přímo na podmínky v tunelu se zaměřili studenti zapojení do projektu JETA. Vyvíjejí velkokapacitní odlučovač křemičitého prachu, který má lidem při ražbě zlepšit pracovní prostředí.
Zvenčí kostka, uvnitř konstrukce připomínající devět mostů nad sebou. Nová ostravská knihovna roste do výšky a stavbaře zaměstnává neobvyklým technickým řešením. Černá kostka nabídne prostor pro téměř milion knih, kreativní dílnu i experimentální kino. Její provoz pomůže řídit umělá inteligence.
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Reality
Zvenčí kostka, uvnitř konstrukce připomínající devět mostů nad sebou. Nová ostravská knihovna roste do výšky a stavbaře zaměstnává neobvyklým technickým řešením. Černá kostka nabídne prostor pro téměř milion knih, kreativní dílnu i experimentální kino. Její provoz pomůže řídit umělá inteligence.
Zkušenosti z Røldalu chce Metrostav Norge využít v nové iniciativě Videre, norsky „dál“. Ta se má vedle technologií věnovat také hospodaření s přírodními zdroji a vztahům s místními komunitami. Skupina Metrostav působí na severu Evropy od roku 2006. Mezi její dosavadní zakázky patří tunely helsinského metra i nejdelší silniční tunel na Islandu.
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