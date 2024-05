Creative Dock koupil rovněž rychle rostoucí mnichovské Mantro Product Studio

Skupina Creative Dock, která se zaměřuje na budování a řízení digitálních firem, koupila stejně zaměřenou mnichovskou společnost Mantro Product Studio ze skupiny Mantro Group. Strategická akvizice má za cíl posílení pozice Creative Docku v evropském regionu německy mluvících zemí zejména ze strojírenství a energetiky. Cena nebyla zveřejněna.

Reklama

Mantro Product Studio vzniklo v roce 2021 jako součást Mantro Group, renomované německé společnosti zaměřené na budování nových firem a inovační poradenství. Firma se za jeden roku rozšířila z pěti na 30 zaměstnanců a za dva roky využila infrastrukturu mateřské společnosti k založení deseti nových podniků pro klienty.

Strategické akvizice zrychlují růst Creative Docku a šíři jeho portfolia od roku 2022. Díky tomu jsou dnes součástí skupiny i německé značky jako Rohrbeck Heger, se zaměřením na strategickou prognostiku, FoundersLane či švýcarské Spark Works.

Umělá inteligence příští rok významně prostoupí do "běžného života" Zprávy z firem V příštím roce bude nějaký nástroj založený na umělé inteligenci (AI) využívat 70 až 80 procent Čechů starších deseti let. Je to výrazný nárůst proti letošku, kdy například textovou AI vyzkoušela asi třetina lidí a pravidelně ji využívá jen část z nich. Odhaduje to ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. ČTK Přečíst článek

Rychlá expanze

„Dlouhodobě se zaměřujeme na zhodnocování velkých firem. Hledáme nové nebo nevyužívané zdroje příjmů a stavíme pro klienty nové digitální služby, produkty nebo celé firmy. Zaměřujeme se i na optimalizační strategie pomocí AI transformace, které zásadně zefektivňují chod firem a otevírají nové možnosti v portfoliu. Technologicky pokročilý DACH region je pro nás důležitý již řadu let a těší nás, že díky akvizici získáváme lepší možnost oslovit v něm další desítky klientů,” uvedla generální ředitelka Creative Dock Gabriela Teissing.

Creative Dock za 12 let fungování vyrostl ze start-upu do velké nezávislé společnosti v budování nových firem v Evropě. Za posledních deset let spustila skupina CDG v Evropě, na Středním východě, v Asii a severní Africe více než 120 firem. Skupina má hlavní kanceláře v Berlíně, Curychu, Praze a Rijádu. Mezi současné klienty patří významné společnosti jako Adidas, Allianz, Ahold, Amadeus, Avast, Bekaert, Henkel, Holcim, Mondelēz, JTI a Veolia.

Atos opět na scéně. Křetínský dal nabídku na převzetí celé francouzské technologické firmy Zprávy z firem Miliardář Daniel Křetínský předložil nabídku na převzetí francouzské technologické společnosti Atos. Firma celkem obdržela od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vložení hotovosti do podniku. Do konce měsíce by se měla rozhodnout, kterou nabídku přijme. ČTK Přečíst článek