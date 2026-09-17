Colt má nabito. Zisk mu prudce roste, zvedá výhled
Český Colt cítí vítr v zádech. Daří se mu u armádních kontraktů, zvyšuje ziskovost munice a díky Synthesii získal pod kontrolu i důležitou část dodavatelského řetězce. Výsledkem je silné pololetí a vyšší očekávání pro celý rok.
Colt CZ má za sebou jedno z nejsilnějších pololetí posledních let. Česká zbrojařská skupina za prvních šest měsíců letošního roku utržila 15,9 miliardy korun, meziročně o 44,2 procenta více. Ještě rychleji rostl čistý zisk, který vyskočil o 72,7 procenta na 1,6 miliardy korun. Holding to uvedl v tiskové zprávě.
Ještě výraznější dynamiku ukazuje provozní ziskovost. Upravená EBITDA se téměř zdvojnásobila a dosáhla 4,6 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 95,1 procenta.
„V prvním pololetí roku 2026 jsme dosáhli velmi silných výsledků, které potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie budování vertikálně integrované a geograficky diverzifikované skupiny a zároveň ukazují, že se nám daří významně posilovat konkurenceschopnost,“ uvedl generální ředitel Colt CZ Group Radek Musil.
Růst firmy přitom nestojí pouze na vyšším počtu prodaných zbraní. Těch Colt za pololetí prodal 291 724, meziročně jen o 0,6 procenta více. Výnosy segmentu palných zbraní přesto stouply o 37,4 procenta na osm miliard korun.
Důvodem je mimo jiné změna skladby zakázek a větší podíl kontraktů pro ozbrojené složky. Prodej dlouhých zbraní vzrostl o deset procent na více než 126 tisíc kusů, zatímco krátkých zbraní se prodalo o 5,5 procenta méně.
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Munice utržila méně, ale vydělávala lépe
Zajímavý vývoj nastal u munice. Její výnosy klesly meziročně o pět procent na 4,9 miliardy korun, především kvůli slabším prodejům spojeným s českou muniční iniciativou. Na ziskovosti to ale vidět nebylo. Právě naopak. Marže upravené EBITDA v segmentu munice vzrostla z loňských 26,5 na 33,2 procenta.
„Všechny naše segmenty zaznamenaly pozitivní vývoj – v segmentu ručních palných zbraní jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, výrazně jsme zvýšili ziskovost segmentu munice a podstatně přispěl také nový segment energetických materiálů,“ uvedl Musil.
Právě energetické materiály se stávají novým důležitým pilířem skupiny. Colt v lednu dokončil převzetí 51procentních podílů ve společnostech Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power. Segment za první pololetí vytvořil výnosy tři miliardy korun a upravenou EBITDA 1,6 miliardy. EBITDA marže dosáhla mimořádně vysokých 54,5 procenta.
Akvizice zároveň posouvá Colt hlouběji do vlastního dodavatelského řetězce. Nitrocelulóza je klíčovou surovinou pro výrobu prachů a výmetných náloží používaných v malorážové, středněrážové i velkorážové munici.
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Názory
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Kanada vystřelila vzhůru, Amerika naopak klesla
Růst nebyl rovnoměrný ani geograficky. Evropské tržby mimo Česko vzrostly o 52,8 procenta na šest miliard korun, zatímco na domácím trhu se téměř zdvojnásobily na 2,7 miliardy.
Největší skok ale přišel v Kanadě. Výnosy zde meziročně vzrostly o 271 procent na 1,9 miliardy korun. Pomohl nový kontrakt na dodávky pušek kanadské armádě a vyšší dodávky pro dánské ministerstvo obrany.
Colt Canada letos získal zakázku na modernizaci pušek C7 a C8 používaných kanadskou armádou. Do roku 2029 může dodat až 30 tisíc pušek a smlouva počítá i s možností dalšího navýšení objemu.
Naopak ve Spojených státech výnosy klesly o 12,7 procenta na 3,5 miliardy korun. Firma to vysvětluje mimo jiné sezónností vojenských zakázek, slabšími tržbami z munice a americkými dovozními cly, kvůli nimž část dodávek přesunula na evropské trhy.
Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE a estonská obranně-technologická společnost Frankenburg Technologies plánují společný vývoj technologií proti bezpilotním prostředkům. Memorandum o porozumění podepsaly firmy v Tallinu během Estonsko-českého podnikatelského fóra, kterého se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Technologie chtějí dodávat Ukrajině i členským státům NATO.
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Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE a estonská obranně-technologická společnost Frankenburg Technologies plánují společný vývoj technologií proti bezpilotním prostředkům. Memorandum o porozumění podepsaly firmy v Tallinu během Estonsko-českého podnikatelského fóra, kterého se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Technologie chtějí dodávat Ukrajině i členským státům NATO.
Colt zvedá výhled. Zakázky už má z velké části v ruce
Silné první pololetí vede vedení skupiny ke zvýšení výhledu na celý rok. Colt nově očekává roční výnosy mezi 31 a 33 miliardami korun a upravenou EBITDA osm až 8,5 miliardy korun.
Důležitý je především stav zakázek. Firma tvrdí, že značná část očekávaných letošních tržeb je už pokryta potvrzenými kontrakty.
„Do druhé poloviny roku vstupujeme s vysokou mírou pokrytí očekávaných tržeb potvrzenými zakázkami, a proto zvyšujeme náš celoroční výhled na úrovni výnosů i upravené EBITDA,“ uvedl Musil.
Další růst chce skupina hledat zejména v zakázkách pro ozbrojené složky států NATO a Evropské unie. Zároveň počítá s tím, že nový segment energetických materiálů bude letos představovat zhruba šestnáct procent celkových výnosů, ale přibližně třetinu upravené EBITDA.
Colt tak už dávno není pouze výrobcem pistolí a pušek. Akvizicemi Sellier & Bellot a nyní i výroby nitrocelulózy se postupně mění ve vertikálně integrovanou obrannou skupinu, která má pod kontrolou stále větší část řetězce od klíčových surovin přes munici až po samotné zbraně.
Sex, drogy a rock ‘n‘ roll. To jsou hříchy, které v moderní společnosti zná téměř každý a přestávají být tabu. Tedy alespoň pokud se to s nimi nepřehání, zazní v pilotní epizodě nové podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, do které si moderátorka Sara Polak pozvala propagátora svobody Martina Urzu a umělce Martina Pohla, známého jako rapper Řezník. V podcastu se shodují na tom, že k největším společenským tabu dneška patří umírání, smrt a bolest, kterou přináší.
Smrt jako tabu. Pořád o ní neumíme mluvit, shodli se Urza a Řezník v podcastu Sedm hříchů dobré společnosti
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Sex, drogy a rock ‘n‘ roll. To jsou hříchy, které v moderní společnosti zná téměř každý a přestávají být tabu. Tedy alespoň pokud se to s nimi nepřehání, zazní v pilotní epizodě nové podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, do které si moderátorka Sara Polak pozvala propagátora svobody Martina Urzu a umělce Martina Pohla, známého jako rapper Řezník. V podcastu se shodují na tom, že k největším společenským tabu dneška patří umírání, smrt a bolest, kterou přináší.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.