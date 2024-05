Čínský CITIC chce pustit největšího internetového prodejce zájezdů v Česku

Skupina Invia, největší internetový prodejce zájezdů v Česku, je na prodej, píší Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na několik nejmenovaných zdrojů z investičních a poradenských kruhů a cestovního ruchu. V současnosti Invii ovládá čínská společnost CITIC spolu s investiční skupinou Rockaway Jakuba Havrlanta. Ani jedna z dotčených firem se deníku k informaci o prodeji nevyjádřila.

Jeden ze zdrojů HN uvedl, že jednání o prodeji Invie je v pokročilé fázi a ve skupině se už uskutečňuje hloubková prověrka. I tak podle něj může transakce trvat dlouho, protože čínská skupina nepatří mezi investory, kteří se rozhodují rychle.

Skupina Rockaway dotaz HN ohledně prodeje nekomentovala, podobně se vyjádřila i Invia. Také člen představenstva CITIC Jaroslav Tvrdík na otázku deníku týkající se prodeje nereagoval.

Lidé už zase létají. Prodejce letenek Kiwi.com se po čtyřech letech vrátil k zisku Zprávy z firem Český prodejce letenek Kiwi.com se loni po čtyřech letech ve ztrátě dostal zpět do ziskového hospodaření, zisk činil 1,13 milionu eur (28,4 milionu korun). Tržby se podařilo zvýšit o pětinu na 293 milionů eur (7,4 miliardy korun), uvedla mluvčí firmy Daniela Chovancová. Společnost těžila z rostoucího zájmu o cestování. ČTK Přečíst článek

Invia za posledních 20 let několikrát změnila majitele. Nejprve jím byla agentura MojeDovolená.cz. Název se změnil na Invia poté, co do firmy v roce 2004 vstoupila švýcarská investiční společnost Centralway Holding. V roce 2016 koupila prodejce zájezdů investiční skupina Rockaway a krátce poté od ní získala podíl v Invii čínská skupina CEFC, kterou později převzala čínská státní skupina CITIC.

Investoři ze CITIC s investiční skupinou Rockaway ovládají Invii prostřednictvím European Bridge Travel (EBT). Podle zápisu z loňské valné hromady vlastní CITIC v EBT podíl ve výši 60 procent, zbylých 40 procent připadá na Rockaway, píší HN.

Skupina Invia ročně obslouží podle údajů na svém webu zhruba dva miliony zákazníků. Kromě Česka má má cestovní agentura kanceláře také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu. „V roce 2023 prodala Invia Group zájezdy v hodnotě 1,57 miliardy eur (39,4 miliardy korun),“ sdělila deníku mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková. Výsledky hospodaření Invia dlouhodobě nezveřejňuje. Případnou prodejní cenu je proto podle HN obtížné odhadnout.