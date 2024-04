Chcete zažít budoucnost? Ukáže vám ji nové Volvo EX90 v rámci exkluzivní roadshow

Automobilka Volvo posouvá úroveň bezpečnosti na zcela novou úroveň díky inteligenci své nové vlajkové lodi.

Švédská automobilka Volvo se proslavila důrazem na vysokou bezpečnost svých vozů. V tomto úsilí nepolevuje a s nejnovějším modelem, plně elektrickým EX90, se dostává doslova do nových sfér díky „inteligenci“, kterou toto mohutné a reprezentativní SUV oplývá. Plejáda senzorů, extrémní výpočetní výkon, který podporuje činnost bezpečnostních systémů a k tomu vyspělý elektrický pohon zajišťující suverénní jízdní výkony díky maximálnímu výkonu až 380 kW a točivému momentu, kterému nechybí mnoho do tisícovky Newtonmetrů!

To vše je jenom malá část všech kvalit, kterými se může nové Volvo EX90 pochlubit. Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit osobně a navštivte některou ze zastávek exkluzivní roadshow, která proběhne od 12. do 22. dubna. Stačí se zaregistrovat u některého z autorizovaných prodejců vozů Volvo a můžete se doslova setkat s budoucností.

Komfortně, bezpečně a daleko…

Volvo EX90 se stává novou vlajkovou lodí automobilky. Velké SUV dostalo vyvážené proporce a eleganci tvarů, hodnou děl velkých sochařských mistrů. Všestranně využitelné SUV nabídne na jedno nabití baterie dojezd až 600 kilometrů díky baterii o nadstandardní kapacitě 111 kWh. Její energie přitom může nejen pohánět automobil, brzy bude také schopna napájet elektrická zařízení nebo dokonce celý dům!

Obrovský a luxusní vnitřní prostor je pak jako stvořený pro rodinné cesty za zábavou a dobrodružstvím. Není divu. Vůz je dlouhý přes pět metrů a široký více než dva metry! Hravě tak může poskytnout prostor až sedmi cestujícím. Nejmodernější asistenční systémy, z nichž některé mají v tomto voze svou premiéru, se přitom postarají, aby byly všechny cesty maximálně bezpečné, a to nejen pro cestující, ale také pro ostatní účastníky provozu. Na rozdíl od řidiče, který se může unavit, nebo udělat chybu, se senzory nového Volva EX90 neunaví nikdy. Například vyspělý laserový senzor LiDAR dokáže snímat situaci před vozidlem i při vysokých dálničních rychlostech, ve dne i v noci. Spatří i to, co leží zcela mimo možnosti lidského zraku stovky metrů před vozidlem. Díky jeho informaci pak mohou bezpečnostní systémy včas zasáhnout. Nové Volvo EX90 je díky tomu víc než jen dopravní prostředek. Je to parťák na cesty, který se stará, který rozumí svým cestujícím i svému okolí. A k tomu všemu je učenlivý. Neustálým vyhodnocováním dat a „on air“ aktualizacím je stále lepší a bezpečnější...

Volvo EX90 je nejvyspělejší a nejbezpečnější vozidlo, jaké kdy u Volva navrhli a vyrobili. Je esencí nejmodernějších technologií, bezpečnosti a komfortu. Přijďte se podívat a sami se přesvědčit, jak vypadá budoucnost!

