Analytici: Listopadová inflace mírně stoupla na tři procenta, v novém roce bude ale klesat

Meziroční inflace v listopadu dál zrychlila a dosáhla tří procent po říjnových 2,8 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici. Upozornili však, že růst inflace v závěru letošního roku je do určité míry způsoben loňskou srovnávací základnou a že se od ledna tempo růstu spotřebitelských cen opět sníží. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o listopadové inflaci v úterý.

"V průběhu listopadu oproti předchozímu měsíci zdražovaly pohonné hmoty a pravděpodobně také potraviny. Nepatrně se cenovky posunuly směrem nahoru i u oděvů a obuvi, vybavení domácnosti, stravování a ubytování či v kategorii bydlení. Přibližnou stagnaci očekáváme u rekreací a alkoholických nápojů," řekl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. "V souhrnu tak podle nás cenová hladina meziměsíčně narostla o zhruba 0,3 procenta, což by odpovídalo meziroční inflaci na úrovni tří procent," dodal.

Tříprocentní meziroční zvýšení cen očekávají i analytici Raiffeisenbank. "Původně jsme předpokládali, že (inflace) tuto úroveň překoná až v prosinci, nyní se ovšem podle naší prognózy domníváme, že se inflace zastaví přesně na hranici tří procent již v listopadu a v prosinci ještě mírně stoupne. Nicméně na příběhu se nic podstatného nemění, jelikož rostoucí trend inflace v posledním čtvrtletí je do jisté míry způsoben statistickými efekty," uvedli.

Listopadová prognóza České národní banky (ČNB) je v očekávání inflace mírně optimističtější, předpokládá meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 2,9 procenta. V prosinci by podle prognózy mělo tempo růstu cen dále zrychlit na 3,3 procenta.

Česko se v letech 2022 a 2023 potýkalo s dvoucifernou inflací, pod deset procent se dostala loni v červnu. Letos v lednu skokově klesla na 2,3 procenta, od té doby se pohybuje v horní polovině tolerančního pásma ČNB, které je stanoveno jako jeden procentní bod nad a pod dvouprocentním cílem centrální banky. Za celý letošní rok ČNB očekává průměrnou inflaci 2,5 procenta.

