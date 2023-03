Češi získali miliardovou zakázku na Slovensku. Zvýší bezpečnost na tamní železnici

Konsorcium tří českých firem pod vedením pražské společnosti Kontron Transportation získalo na Slovensku zakázku v hodnotě téměř 39,39 milionu eur (939 milionů korun) na vybudování digitální rádiové komunikační sítě GSM-R na 329 kilometrů dlouhém úseku železniční tratě ze severu země po slovensko-ukrajinskou hranici. Ve středu strany podepsaly smlouvu o zakázce, uvedla mluvčí správce slovenské železniční infrastruktury ŽSR Ria Feik Achbergerová. Dalšími členy konsorcia jsou společnosti AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha.

Podle slovenského ministra dopravy Andreje Doležala nový systém zvýší bezpečnost na železnici a omezí riziko kolizí vlaků. Státem kontrolovaná firma ŽSR získala na investici příspěvek z evropského Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Zakázka na vybudování GSM-R na úseku Varín-Košice-Čierna nad Tisou zahrnuje hlavně výstavbu anténních stožárů a související infrastruktury, jakož i elektronické zabezpečovací signalizace. Dílo je rozděleno do dvou úseků a práce by měly být dokončeny do 600 dnů od předání staveniště.

Projekt je pokračováním už vybudované mobilní rádiové sítě na trati od Bratislavy přes Žilinu po hranici s Českem u Čadce.

