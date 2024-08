Češi to nejspíš dokázali. Aerolinky airBaltic pojmenují svá letadla po obci Kunda

Aerolinky airBaltic zveřejnily výsledky hlasování, ve kterém mohli lidé na internetu rozhodovat o pojmenování 48 letadel společnosti. Vybírali z měst Lotyšska, Litvy a Estonska. Hlasování získalo nečekanou popularitu v České republice. Češi jej totiž, alespoň podle příspěvků na sociálních sítích, výrazně ovlivnili a zařídili, že se mezi vybraná města dostala malá estonská obec Kunda. Společnost airBaltic ohledně této skutečnosti pouze konstatovala, že různost významu názvů v různých jazycích je nevyhnutelná.

Reklama

Obec Kunda měla podle průběžných výsledků zdaleka nejvíce hlasů. Do čela sekce estonských měst se dostala poté, co si možnosti hlasování všimli čeští uživatelé internetu a na sociálních sítích se zmobilizovali se záměrem hlasovat pro obec na severu Estonska s přibližně třemi tisíci obyvateli a cementárnou. Do povědomí řady Čechů se ovšem dostala hlavně díky svému jménu.

Společnost nyní zveřejnila seznam 48 měst - po 16 z každé pobaltské země - která uspěla. Počet hlasů, který jednotlivá místa získala, už na webu dostupný není. Poslední den před uzávěrkou hlasování za Estonsko suverénně vedlo malé přístavní město Kunda s 265 716 hlasy, druhé místo drželo město Püssi s 17 788 hlasy a na třetím místě bylo hlavní město Tallinn s 9121 hlasy, všiml si server iDnes.cz.

„Lotyšská národní letecká společnost airBaltic s hrdostí oznamuje úspěšné ukončení speciální hlasovací soutěže, která vyzvala účastníky, aby pojmenovali 48 letadel její flotily strojů Airbus A220-300 po oblíbených městech z Lotyšska, Estonska a Litvy,“ uvedla společnost v prohlášení. České hlasující nezmiňuje, ale píše, že soutěž přilákala značný zájem a účast nejen v pobaltských státech, ale i mimo ně.

Wizz Air nabízí neomezené létání na rok za necelých 13 tisíc. Má ale i další podmínky Zprávy z firem Maďarské nízkonákladové aerolinky Wizz Air přicházejí s možností předplatit si na rok neomezené létání. Účtují si za ně 499 eur (12 600 korun) a mají ještě další podmínky. Podle zpravodajského serveru BBC je koncept "all you can fly" (vše co můžeš nalétat) poměrně nový, i když podobný systém mají i společnosti Frontier Airlines ze Spojených států a malajsijská AirAsia. ČTK Přečíst článek

Reklama

„Jsme potěšeni ohromným nadšením a zapojením, které tato soutěž vyvolala,“ uvedl generální ředitel airBaltic Martin Gauss. Hlasování se konalo od 5. do 22. srpna a airBaltic eviduje více než milion hlasů. Zúčastnit se mohli lidé z celého světa bez ohledu na národnost nebo občanství, přičemž hlasovat mohli jednou denně, tedy i opakovaně. Jména vybraných měst se na letounech začnou objevovat od příštího roku. Českého zájmu o estonské městečko si všimli i někteří místní uživatelé sociálních sítí, kteří navrhovali začít využívat letadlo Kunda na lince do Prahy.

Absenci počtu hlasů pro jednotlivé obce ve zveřejněném seznamu vítězných jmen mluvčí letecké společnosti airBaltic Augusts Zilberts vysvětlil tím, že aktuální skóre bylo relevantní jen během hlasování, kdy mělo povzbudit soutěžení mezi městy. Konečné pořadí podle počtu hlasů už podle mluvčího není podstatné a ani nebylo hlavní myšlenkou soutěže. Tou podle něj bylo připomenout a uctít 35. výročí takzvané Baltské cesty, její účastníky a její význam pro obnovení nezávislosti pobaltských států na Sovětském svazu a také posílit hrdost pobaltských zemí a jejich měst.

Společnost soutěž vyhlásila u příležitosti 35. výročí od takzvané Baltské cesty, někdy zvané Baltský řetěz, kdy 23. srpna 1989 asi jeden a půl milionu až dva miliony lidí vytvořily 600 kilometrů dlouhý lidský řetěz mezi estonským Tallinnem přes lotyšskou Rigu až k litevskému Vilniusu. Poklidnou akcí chtěli demonstrovat vůli po nezávislosti na Sovětském svazu. „Pojmenováním našich letadel po městech v Lotyšsku, Estonsku a Litvě vzdáváme hold této události a posilujeme spojení mezi národy,“ uvedl Gauss.

Úspěch Kundy mluvčí aerolinek komentoval zdrženlivě. „Skutečnost, že názvy mohou mít v různých jazycích různé významy, je nevyhnutelná. Není pochyb, že v různých jazycích lze také nalézt jiné názvy měst nebo jednoduchá slova, která mají zdánlivě kontroverzní významy nebo fonetické podobnosti,“ uvedl Zilberts. K údajně vysokému počtu hlasujících z České republiky se nevyjádřil.