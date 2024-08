Wizz Air nabízí neomezené létání na rok za necelých 13 tisíc. Má ale i další podmínky

Maďarské nízkonákladové aerolinky Wizz Air přicházejí s možností předplatit si na rok neomezené létání. Účtují si za ně 499 eur (12 600 korun) a mají ještě další podmínky. Podle zpravodajského serveru BBC je koncept "all you can fly" (vše co můžeš nalétat) poměrně nový, i když podobný systém mají i společnosti Frontier Airlines ze Spojených států a malajsijská AirAsia.

Zvýhodněná cena roční permanentky bude k dispozici do 16. srpna, poté se zvýší na 599 eur, stojí na webu letecké společnosti. Od září budou mít předplatitelé možnost cestovat do destinací v Evropě, severní Africe, na Blízkém východě a v Asii, pokud si rezervují volný let nejpozději tři dny před odletem a zaplatí paušál 9,99 eura.

Wizz Air uvedla, že prodává 10 tisíc těchto předplatných, která jsou rozdělena po jednotlivých letištích, z nichž létá. Podle BBC News je ale už nyní několik letišť vyprodaných. Maďarský úřad pro hospodářskou soutěž firmě tento měsíc vyměřil pokutu 770 tisíc eur (19,4 milionu korun) za klamavou komunikaci, uvádí BBC. Podle úředníků Wizz Air nabádala zákazníky k nákupu dražších cestovních balíčků.

Společnosti Wizz Air klesl v prvním fiskálním čtvrtletí provozní zisk o 44 procenta na 44,6 milionu eur. Příčinou byly náklady související s problémy s motory letadel Airbus.

