ČEPS už ví, co bylo příčinou blackoutu v Česku

Hlavní mechanickou příčinou rozsáhlého výpadku elektřiny v Česku byl pád fázového vodiče, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. Následně to vyřadilo z provozu páteřní vysokovoltážní vedení, jeden z bloků elektrárny Ledvice na Teplicku a také velkou rozvodnu Krasíkov na Orlickoústecku. Uvedl to provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Důvod poškození vodiče ale zatím známý není.

Dnes kolem poledne postihly velkou část České republiky rozsáhlé výpadky elektřiny. Bez proudu byly například části Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a také východ Čech. Kolem 14:50 ČEPS oznámil znovuzprovoznění všech rozvoden, postupně se tak dodávky elektřiny obnovují po celé zemi.

Fázový vodič patří ke klíčovým prvkům v elektrické soustavě. Jeho porucha může podle energetiků odpojit několik rozvoden a narušit stabilitu celé sítě. To se potvrdilo i dnes. Po pádu vodiče totiž podle ČEPS následně vypadlo z provozu vysokovoltážní vedení přenosové soustavy V411, která jsou využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Podle serveru Novinky.cz ČEPS plánuje modernizovat toto vedení už od roku 2016, v příštím roce by měly práce začít.

Dalším důsledkem byl výpadek šestého bloku elektrárny Ledvice. Přetíženo bylo také vedení V208 , které propojuje rozvodny. Výpadek postihl rovněž velkou rozvodnu Krasíkov na Orlickoústecku. „Následně došlo k oddělení části přenosové soustavy, kterou nebylo možné provozovat,“ popsal ČEPS.

ČEPS také v 16:00 oznámil v souvislosti s řešením blackoutu nouzový stav s předpokládanou dobou trvání osmi hodin. Začátek nouzový stavu ovšem stanovil už od dnešních 12:00. Nouzový stav podle energetického zákona umožňuje zrychleně řešit mimořádné události v energetice.

Distributoři v současné době obnovují dodávky elektřiny postupně. Pražská energetika kolem 15:00 uvedla, že pod proudem je většina Prahy, připojení zbývajících míst by nemělo podle podniku trvat dlouho. Výpadek na dalších místech řeší ČEZ Distribuce, která rovněž potvrdila postupné obnovování dodávek v krajích.

