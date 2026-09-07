Byty táhnou stavebnictví, auta průmysl. Obchod s cizinou ale skončil ztrátou
Červencová data z české ekonomiky přinesla převážně pozitivní obraz. Stavebnictví meziročně vzrostlo o 1,8 procenta, průmysl o 3,1 procenta a nové průmyslové zakázky o 7,2 procenta. Slabším místem byl zahraniční obchod, který poprvé letos skončil ve schodku, a to 8,5 miliardy korun.
České stavebnictví v červenci pokračovalo v růstu, byť jen mírném. Produkce meziročně vzrostla o 1,8 procenta a meziměsíčně o 0,4 procenta. Hlavním motorem zůstalo pozemní stavitelství, které přidalo 4,9 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic nebo energetických a telekomunikačních sítí, meziročně kleslo o 3,4 procenta. Stavební výroba tak roste nepřetržitě od listopadu 2024, i když červnový údaj statistici zpětně snížili z původních dvou procent na 0,5 procenta.
Dobré zprávy přišly hlavně z bytové výstavby. V červenci se začalo stavět 2 935 bytů, což bylo o 11,7 procenta více než před rokem. Ještě výrazněji rostl počet dokončených bytů. Těch bylo 3 328, meziročně o 46,1 procenta více. Růst v obou případech táhly především bytové domy. Úřady zároveň vydaly 5 622 stavebních povolení, meziročně o čtyři procenta více. Slabší byl naopak objem nové výstavby měřený podlahovou plochou. Ta klesla o 16,9 procenta, hlavně proto, že před rokem byly povoleny rozsáhlé výrobní a skladovací areály.
Na místě štěrkového parkoviště, zarostlé plochy a zbytků bývalého sběrného dvora v Praze začala výstavba parkovacího domu pro 206 vozů a nové skladovací haly. Samotný parkovací dům má stát přibližně 300 milionů korun, později na něj má navázat administrativní budova za více než 600 milionů. Celková investice společnosti ANVI do proměny areálu Průmyslová 7 Business Park se tak přiblíží jedné miliardě korun.
Pražský průmyslový areál čeká proměna za téměř miliardu. Začíná parkovacím domem pro 206 aut
Reality
Na místě štěrkového parkoviště, zarostlé plochy a zbytků bývalého sběrného dvora v Praze začala výstavba parkovacího domu pro 206 vozů a nové skladovací haly. Samotný parkovací dům má stát přibližně 300 milionů korun, později na něj má navázat administrativní budova za více než 600 milionů. Celková investice společnosti ANVI do proměny areálu Průmyslová 7 Business Park se tak přiblíží jedné miliardě korun.
Průmysl táhly automobily
Růst pokračoval i v průmyslu. Průmyslová výroba se v červenci meziročně zvýšila o 3,1 procenta, i když tempo proti červnovým 3,8 procenta zpomalilo. Meziměsíčně produkce klesla o 1,1 procenta. Průmysl přesto roste už osmnáctý měsíc v řadě a podle ČSÚ se zvýšila výroba ve většině odvětví. Největší příspěvek přišel z automobilového průmyslu a energetiky. Výroba motorových vozidel vzrostla o 4,7 procenta, produkce a rozvod elektřiny, plynu a tepla o 10,8 procenta. Výrazně rostla také výroba základních kovů, počítačů a elektroniky nebo ostatní zpracovatelský průmysl.
Pozitivní vývoj potvrzují i nové zakázky, jejichž hodnota v červenci meziročně stoupla o 7,2 procenta. Růst táhla hlavně výroba automobilů, elektrických zařízení a počítačů, elektronických a optických přístrojů. Výrazný rozdíl ale zůstává mezi domácím a zahraničním trhem. Zahraniční objednávky vyskočily o 15,7 procenta, zatímco tuzemské klesly o 6,6 procenta. Slabší je také zaměstnanost v průmyslu, kde se průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně snížil o jedno procento. Průměrná hrubá mzda naopak vzrostla o 5,8 procenta.
Nejméně příznivý obrázek přinesl zahraniční obchod. Ten v červenci skončil schodkem 8,5 miliardy korun, což byl první letošní měsíc s negativní bilancí. Deficit byl navíc meziročně o pět miliard vyšší. Vývoz sice vzrostl o 3,9 procenta na 390,2 miliardy korun, dovoz ale rostl rychleji, o 5,2 procenta na 398,7 miliardy. K horšímu výsledku přispěl zejména vyšší dovoz počítačů, elektronických a optických přístrojů, ropy a zemního plynu a také elektrických zařízení.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Bilanci nejvíc zatížil obchod s počítači, elektronikou a optickými přístroji, kde se deficit prohloubil o 6,7 miliardy korun. U ropy a zemního plynu se zhoršil o 3,7 miliardy a u elektrických zařízení o 2,8 miliardy. Naopak lepší výsledek přinesl obchod s kovodělnými výrobky, elektřinou a motorovými vozidly. Přebytek obchodu se státy Evropské unie vzrostl o 13,4 miliardy korun, deficit vůči zemím mimo EU se ale prohloubil o 18,2 miliardy.
Za prvních sedm měsíců roku zůstává zahraniční obchod v plusu. Přebytek dosáhl 94 miliard korun, meziročně byl ale o 32,3 miliardy nižší. Vývoz od začátku roku vzrostl o 2,8 procenta a dovoz o 4,1 procenta. Červencová data tak ukazují dvojí obraz české ekonomiky: domácí výroba a stavebnictví dál rostou, zatímco zahraniční obchod naráží na rychlejší růst dovozu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.