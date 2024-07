Budvar odvede do rozpočtu přes půl miliardy

Budějovický Budvar letos odvede do státního rozpočtu 550 milionů korun, uvedl to na síti X ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Peníze půjdou na mimořádnou podporu farmářů a zemědělců pro letošní rok. Výborný dodal, že je na tom už dohodnutý s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Loni Budvar přispěl do rozpočtu 250 miliony a předloni 550 miliony korun.

Hrubý zisk Budějovického Budvaru, který vlastní stát, se loni meziročně zvýšil o 55 procent na 396,4 milionu korun. Uvedl to server Seznam Zprávy, který má k dispozici výsledovku pivovaru. Tržby meziročně vzrostly o 11 procent na rekordních 3,37 miliardy korun.

K loňskému růstu přispěla podle ředitele Budějovického Budvaru Petra Dvořáka většina trhů včetně českého. „V exportu se objemově povedlo nahradit ztrátu ruského trhu a vedle rozvoje stávajících trhů se nám dařilo nacházet také nové příležitosti,“ uvedl.

Pivovar už dříve také informoval, že loni uvařil historicky nejvyšší objem piva, a to 1,865 milionu hektolitrů. Rekordního hrubého zisku 422,5 milionu korun dosáhl Budvar v roce 2021, kdy zaznamenal vyšší prodeje baleného piva zejména v Německu. Pivovaru se také podle serveru vyplatila příprava na odchod Velké Británie z Evropské unie, díky níž dokázal pokračovat v dodávkách piva britským zákazníkům.

Podívejte se, jak v Budvaru vaří pivo:

Pod ministerstvo zemědělství spadá ještě státní podnik Lesy ČR, který vlastní zhruba polovinu lesů v zemi. Loni podnik ze zisku roku 2022 státu odvedl tři miliardy korun a na podzim ještě poslal dodatečný odvod půl miliardy korun. Z loňského zisku odvedl do konce května 2,75 miliardy korun.

