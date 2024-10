Těžkopádná jízda. Zisk Mercedesu spadl na polovinu

Výrobce luxusních vozů z poklesu viní slábnoucí čínský automobilový trh.

Zisk německého výrobce luxusních aut Mercedes-Benz před úroky a zdaněním klesl meziročně o 48 procent na 2,52 miliardy eur (63,6 miliardy korun). Mohl za to hlavně slabý výkon na důležitém čínském trhu. Uvedla to automobilka v dnešním prohlášení.

Tržby ve třetím čtvrtletí klesly o 6,7 procenta na 34,5 miliardy eur. Čistý zisk se snížil o 53,8 procenta na 1,72 miliardy eur.

V reakci na výsledky automobilka uvedla, že bude muset urychlit snižování nákladů. Žádné další podrobnosti však k tomu zatím neposkytla. Mercedes v roce 2020 spustil plán, jehož cílem je srazit náklady v rozmezí let 2019 a 2025 o 20 procent. Podle finančního ředitele se zatím podařilo snížit náklady o 15 až 16 procent.

V hlavní divizi osobních automobilů provozní zisk klesl o 63,8 procenta na 1,2 miliardy eur. Tržby se snížily o 5,6 procenta na 25,6 miliardy eur. Provozní zisková marže v divizi se propadla na 4,7 procenta z loňských 12,4 procenta. Celkem prodal Mercedes ve čtvrtletí 503 573 vozů, což je o 1,4 procenta méně než před rokem. V divizi dodávek provozní zisk klesl o 13,6 procenta na 618 milionů eur a tržby o 5,7 procenta na 4,66 miliardy eur.

Číňané omezují nákup luxusního zboží

Výrobce luxusních vozů ve třetím čtvrtletí dvakrát snížil celoroční plán ziskové marže. Připojil se také k rostoucímu počtu evropských automobilek, které z poklesu zisků a marží viní slábnoucí čínský automobilový trh.

Zisk ve třetím čtvrtletí zasáhla skutečnost, že čínští spotřebitelé v oslabující ekonomice nadále omezují nákup luxusního zboží. To se podepsalo hlavně na prodeji lukrativního modelu třídy S v zemi. Navíc v Číně roste konkurence od domácích výrobců. Současně stouply náklady na modernizaci modelů, zejména novou verzi SUV třídy G, které se ale dostanou na trh v příštím čtvrtletí.

