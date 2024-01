Brno má první chirurgický robotický systém Versius v České republice. Pacientům zmenší operační rány a urychlí zotavení

Využití robotických chirurgických systémů má mnoho výhod pro lékaře i pro pacienty. Operatérům pomáhají při výkonech lepší vizualizací, vyšší přesností a filtrací třesu rukou. Výhodou je také vyšší flexibilita robotických operačních nástrojů, která lékařům umožňuje snadnější a preciznější práci v omezených prostorech, jako je malá pánev či hrudní dutina.

Reklama

Lékaři brněnské soukromé nemocnice SurGal Clinic začli na konci minulého roku jako první v České republice využívat robotický chirurgický operační systém Versius britské společnosti Cambridge Medical Robotics (CMR). Versius je zdravotnická technologie nové generace využívaná pro roboticky navigované miniinvazivní operace v břišní a hrudní chirurgii, urologii a také při operacích tlustého střeva či v gynekologii.

„Je mým potěšením, že SurGal Clinic je první nemocnicí v České republice, která zavedla do klinické praxe inovativní chirurgický systém Versius. S ohledem na skladbu poskytované péče v našem zařízení budeme chirurgického robota využívat zejména v oboru kolorektální a hrudní chirurgie, vč. onkochirurgie. Jsme připraveni použít systém i na jiné chirurgické výkony, kde budeme cítit přínos pro pacienta – jako velké břišní defekty, diastázy a kýly. Systém uvádíme oficiálně do klinického provozu od ledna a bez jakýchkoliv poplatků od pacienta.“ říká ředitelka SurGal Clinic Jitka Smrčka.

Biohacking: Dáváte si předsevzetí jíst na nový rok lépe? Zkuste nutritariánství Enjoy Jíst co největší množství mikroživin při co nejmenším počtu kalorií. To je klíč ke zdravé stravě. Jak na to, dozvíte se v dalším díle seriálu Biohacking. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

„Během posledního měsíce a půl prošly tři chirurgické týmy intenzivním vzděláváním. Každá skupina chirurgů a sálových sester absolvovala komplexní školící proces ve výcvikovém centru firmy CMR i ve vlastních prostorách kliniky SurGal. V našem zařízení bylo provedeno prvních patnáct robotických výkonů pod vedením zahraničních proktorů s velkým úspěchem. Systém jde za hranice možností lidské ruky a umožní nám stávající výkony provádět precizněji s minimalizací krevních ztrát. Funkčnost a modularita systému nás velmi příjemně překvapila.“ doplňuje lékařský ředitel a vedoucí Centra robotické chirurgie SurGal Clinic Petr Diviš.

Využití robotických chirurgických systémů má mnoho výhod pro lékaře i pro pacienty. Operatérům pomáhají při výkonech lepší vizualizací, vyšší přesností a filtrací třesu rukou. Nespornou výhodou je také vyšší flexibilita robotických operačních nástrojů, která lékařům umožňuje snadnější a preciznější práci v omezených prostorech, jako je malá pánev či hrudní dutina. Pro pacienty jsou zásadním přínosem miniinvazivní chirurgie menší pooperační rány, nižší ztráta krve, kratší doba strávená v nemocnici, rychlejší rekonvalescence i snížené riziko infekce.

FOTOGALERIE: Z Číny do Evropy vyplula obří nákladní loď, veze 7 tisíc elektromobilů BYD Zprávy z firem Z Číny vyplula do Evropy první nákladní loď určená speciálně pro vývoz automobilů. Plavidlo schopné přepravit 7000 automobilů si pronajal čínský výrobce elektromobilů BYD, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na příspěvek firmy China International Marine Containers Group (CIMC), která loď vyrobila, na sociální sítí WeChat. ČTK Přečíst článek

„Jak ukazují data, robotika je jednoznačným celosvětovým trendem v oblasti chirurgie, a to zejména ve vyspělých západních zemích. Systém Versius je v současné době druhým klinicky nejpoužívanějším systémem a bylo na něm provedeno více než 16 tisíc operací ve 20 zemích. Jsem rád, že jsme jej mohli v roce 2023 uvést i na tuzemský trh a přiblížit obyvatele České republiky k zdravotnické péči pomocí těch nejmodernějších technologií současnosti. Součástí zavádění nové technologie je také dlouhodobá podpora ze strany dodavatele Promedica Praha Group přímo pro SurGal Clinic, aby byl zajištěn hladký a bezpečný rozjezd operací,“ říká generální ředitel Promedica Praha Group Pavel Hanuš.

Koncept samostatných nástrojových a vizualizačních ramen poskytuje volnost v umístění portů dle požadavků operatéra, včetně možnosti zavedení portu ze spodního úhlu. Odpadá nutnost složitého předokovávání systému při změně operačního pole. Koncové části ramen jsou vybaveny moderní technologií V-Wrist, která umožňuje rotaci operačního nástroje v rozsahu 720° a dalece tak převyšuje možnosti pohybu lidské ruky. Díky tomu je možno operovat i v extrémních úhlech. Všechna ramena jsou vybavena tlakovými sensory, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pacienta.

„Cílem SurGal Clinic je zavádět nové metody a neustále modernizovat své přístupy. Pořízení inovativního chirurgického robotického systému je dalším jasným důkazem, že se stanovené cíle daří plnit.“ uzavírá ředitelka SurGal Clinic Jitka Smrčka.

Na nemoci srdce se v ČR umírá pořád nejvíce. Lékaři volají po změně Politika Až o 20 procent Čechů umírá na nemoci srdce více než ve Francii. Přitom jim mohou předcházet včasnou léčbou a prevencí. Komerční spolupráce Přečíst článek