Booking.com vyfasoval ve Španělsku rekordní pokutu. Zneužíval své dominance na trhu

Španělský antimonopolní úřad (CNMC) vyměřil nizozemské ubytovací platformě Booking.com za zneužití dominantního postavení na trhu dvě pokuty v celkovém objemu 413,2 milionu eur, tedy 10,5 miliardy korun. Úřad pokutoval platformu například za pravidla pro stanovování cen inzerovaných pokojů v hotelech a za další smluvní podmínky. Booking.com s rozhodnutím úřadu nesouhlasí a uvedl, že se proti němu odvolá.

Reklama

Mluvčí španělského antimnopolního úřadu řekla, že jde o nejvyšší pokutu, jakou kdy CNMC vyměřil. Platforma podle něj zneužívala svého dominantního postavení na trhu od roku 2019. Úřad poukazuje na to, že rezervace skrze stránky Booking.com tvořily ve sledovaném období 70 až 90 procent hotelového trhu ve Španělsku. To je jednou z hlavních turistických destinací v Evropě. Úřad začal jednat po oznámení, které v roce 2021 podaly hotelové asociace.

CNMC dal platformě sankce za některá ustanovení ve smlouvách, která podle úřadu představují zneužití dominantního postavení či omezení konkurence. „Nerovné obchodní podmínky znemožňovaly hotelům nabízet své pokoje na svých vlastních stránkách za nižší ceny (než na Booking.com), zatímco Booking.com si vymezil možnost snižovat ceny pokojů inzerovaných hotelem," uvedl antimonopolní úřad. Upozornil také, že eventuální právní spory se subjekty ve Španělsku podle smluvních podmínek měly řešit soudy v Nizozemsku.

Dalibor Martínek: Airbnb znovu válcuje trh. Přestože by ho řada měst, včetně Prahy, nejraději zadupala Názory Ubytovací platformy typu Airbnb s příchodem léta znovu dokazují, že cestovatelům o komfort zas tolik nejde. Je to cena, co rozhoduje. Dalibor Martínek Přečíst článek

Booking.com se musí polepšit

Úřad rovněž viděl porušení pravidel pro ochranu fungování volného trhu v některých podmínkách prémiových programů pro ubytovací zařízení. Konkurenci se Booking.com snažil podle CNMC potlačit i tím, že vázal pořadí zobrazení nabídek na podíl rezervací uskutečněných skrze tuto platformu. „To pobízí hotely, aby koncentrovaly své nabídky výlučně na Booking.com," uvedl úřad.

Reklama

Platforma uvedla, že s dnešním rozhodnutím úřadu zásadně nesouhlasí, a proto se odvolá. Booking.com už dříve uvedl, že se na něj vztahuje nařízení Evropské unie o digitálních trzích (DMA), které začalo platit v březnu, a tudíž CNMC nemá právo mu vyměřovat sankce. „Booking.com působí ve vysoce konkurenčním prostředí," uvedla platforma a dodala, že rozsáhlý výběr mají jak spotřebitelé, tak i firmy.

Antimonopolní úřad platformě vedle pokut rovněž nařídil soubor opatření k nápravě, aby zmizely pokřivené tržní podmínky. Proti rozhodnutí se lze odvolat do dvou měsíců.

Airbnb a další budou pod větší kontrolou. Státu a obcím to má přinést navíc téměř miliardu Zprávy z firem Vláda schválila novelu cestovního ruchu, zpřísňující podmínky poskytování ubytování přes Airbnb, Booking a další platformy, které jsou prostředníkem mezi ubytovaným a poskytovatelem noclehu. nst Přečíst článek

Majitel TikToku je moc vlivný, musí dodržovat přísnější pravidla, rozhodl evropský soud Zprávy z firem Čínská ByteDance neuspěla u soudu EU. Majitel TikToku je příliš silný a vlivný na to, aby se na něj nevztahovala přísnější pravidla pro technologické giganty, takzvané gatekeepery. ČTK Přečíst článek