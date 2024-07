Airbnb a další budou pod větší kontrolou. Státu a obcím to má přinést navíc téměř miliardu

Vláda schválila novelu cestovního ruchu, zpřísňující podmínky poskytování ubytování přes Airbnb, Booking a další platformy, které jsou prostředníkem mezi ubytovaným a poskytovatelem noclehu.

Změna v podmínkách přichází v reakci na to, že podle propočtů ministerstva pro místní rozvoj může být až 70 procent takových pobytů nenahlášených, kvůli čemuž obce přicházejí o místní poplatky a stát tratí stamiliony na výběru daní.

„Stát přichází podle odhadů ministerstva až o 792 milionů korun ročně na daních a obce navíc každý rok tratí 54,9 milionu korun na poplatcích z pobytu, jelikož regulace ubytovacích platforem typu Airbnb doposud nebyla správně nastavena a vymáhána,“ říká daňový poradce Jan Tuček ze společnosti BDO.

Že dřívější opatření nejsou účinná, přiznává i samo ministerstvo pro místní rozvoj, které má regulaci na starost. „Přestože již pár let mají ubytovací platformy povinnost sdělit informace o pronajímatelích na žádost živnostenského úřadu, ministerstvo přiznává, že se tak ve většině případů neděje,“ komentuje Jan Tuček. Platformy raději riskují uložení správního trestu, kterému se navíc snadno vyhnou díky tomu, že sídlí v zahraničí a v tuzemsku nemají žádný zabavitelný majetek.

Registrovat hosty bude nutné skrze portál e-Turista

Aktuální novela oproti tomu míří zejména na samotné pronajímatele a ukládá poskytovatelům krátkodobého ubytování povinnost registrovat hosty skrze portál e-Turista. V rámci něj získají k tomuto účelu registrační číslo za každé ubytovací zařízení. „Bez použití registru a registračního čísla tak nebude možné legálně hosty v krátkodobém pronájmu ubytovávat,“ shrnuje Jan Tuček.

Těm poskytovatelům ubytování, kteří nebudou povinnosti hlášení hostů respektovat, hrozí ve správním řízení pokuta až do výše sto tisíc korun. Pro samotné platformy má hrozit pokuta až do výše deseti milionů korun při nedodržování povinností plynoucích z novely.

Novela reaguje na změnu využívání Airbnb, které již dávno neslouží jen k pronájmu zrovna volného pokoje či postele, ale tisíce lidí ho provozují vyloženě jako své podnikání. „Že tito lidé skutečně jsou podnikateli, stvrdil už v roce 2021 Městský soud v Praze. Potřebují proto živnostenské oprávnění, musí odvádět daně dle zákona o daních z příjmů, přičemž příjmy z poskytování ubytování zároveň podléhají i odvodům zdravotního a sociálního pojištění,“ komentuje Jan Tuček z BDO.

Novela se dotkne všech provozovatelů Airbnb bytů, kterých se jen v Praze nachází podle aktuálních dat společnosti Airdna přes dvanáct tisíc.