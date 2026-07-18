Boeing čeká letecký boom. Svět bude potřebovat přes 43 tisíc nových letadel
Boeing dál věří v silnou poptávku po nových letadlech. Do roku 2045 se podle jeho prognózy po světě dodá 43 625 komerčních strojů pro osobní i nákladní dopravu. Růst potáhne obnova stárnoucích flotil i jejich rozšiřování, výrobci ale zatím nestíhají poptávku uspokojovat.
Americký Boeing potvrdil výhled silné celosvětové poptávky po nových komerčních letadlech. V letech 2026 až 2045 se má podle firmy dodat 43 625 nových strojů pro přepravu cestujících i nákladu. Odhad je zhruba stejný jako loni. Boeing prognózu zveřejnil před zahájením leteckého veletrhu ve Farnborough.
Poptávku mají v příštích dvou desetiletích pohánět dva hlavní faktory: obnova stárnoucích flotil a jejich další rozšiřování. Starší letadla má nahradit 21 475 nových strojů, dalších 22 150 letadel má světové flotily rozšířit.
Celkový počet letadel ve světě by podle Boeingu měl do roku 2045 vzrůst na přibližně 50 tisíc. V roce 2025 jich bylo zhruba 28 tisíc.
Trump ukázal nový Air Force One, upravený Boeing 747-8 původně z Kataru. Luxusní stroj má sloužit do dodání nových letadel od Boeingu, dar od cizího státu ale dál vyvolává otázky kvůli etice, bezpečnosti i ceně úprav.
Trump ukázal nový Air Force One. Luxusní dar z Kataru budí podezření
Zprávy z firem
Trump ukázal nový Air Force One, upravený Boeing 747-8 původně z Kataru. Luxusní stroj má sloužit do dodání nových letadel od Boeingu, dar od cizího státu ale dál vyvolává otázky kvůli etice, bezpečnosti i ceně úprav.
Nová generace letadel
Výrazně se má proměnit i složení flotil. Více než 90 procent globální flotily mají v roce 2045 tvořit letadla nové generace, která jsou úspornější z hlediska spotřeby paliva. Dnes je jejich podíl jen 32 procent.
Boeing letos očekává růst osobní letecké dopravy zhruba o 2,3 procenta. To je méně než polovina loňského tempa, kdy přeprava cestujících vzrostla o 5,3 procenta. V roce 2027 by ale růst měl zrychlit na šest až sedm procent a v roce 2028 na pět až šest procent.
V příštích 20 letech má osobní letecká doprava růst v průměru o čtyři procenta ročně. Nákladní přeprava by měla přidávat průměrně 3,7 procenta ročně.
Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.
Upravený Airbus spojí na nejdelší nonstop trase Evropu s Austrálií. Měl létat loni, poletí snad příští rok
Zprávy z firem
Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.
Airbus je opatrnější
Konkurenční Airbus tento měsíc svou prognózu dodávek na příštích 20 let snížil o jedno procento na 42 060 letadel. Jako důvod uvedl válku v Íránu a obchodní napětí.
Boeing naopak upozorňuje, že poptávka po nových strojích roste rychleji, než jsou výrobci schopni letadla dodávat. Osobní letecká přeprava se loni vrátila na úroveň před pandemií covidu-19, dodávky nových letadel ale stále zůstaly pod úrovní roku 2018, uvedl podle agentury Reuters viceprezident Boeingu pro komerční marketing Darren Hulst.
Podle odhadu Boeingu na trhu při vstupu do roku 2026 chybělo téměř dva tisíce letadel. Nedostatek úzkotrupých strojů, tedy letadel s jednou uličkou pro kratší tratě, by se měl vyřešit nejdříve kolem konce tohoto desetiletí. U širokotrupých letadel se dvěma uličkami pro dálkové lety může nedostatek přetrvat až do začátku 30. let.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Největší poptávka přijde z Číny
Největším odběratelem nových letadel bude podle Boeingu v příštích 20 letech Čína. Připadnout na ni má 21 procent všech dodávek. Následovat má Eurasie s 20 procenty.
Severní Amerika a jižní a jihovýchodní Asie mají mít shodně po 19 procentech dodávek. Blízký východ a Afrika mají představovat deset procent, Latinská Amerika šest procent a Oceánie spolu se severovýchodní Asií pět procent.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.