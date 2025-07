Boeing snížil ztrátu a zvyšuje výrobu letadel

Americký výrobce letadel Boeing ve druhém čtvrtletí snížil čistou ztrátu na 612 milionů dolarů z 1,44 miliardy dolarů před rokem. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Boeing v letošním roce zvyšuje výrobu a dodávky letadel a zotavuje se z krize, za kterou stály problémy s kvalitou, uvedla agentura Reuters.

Tržby společnosti se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšily o 35 procent na 22,75 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle serveru CNBC odhadovali na 21,84 miliardy dolarů.

"Naše zásadní změny k posílení bezpečnosti a kvality přinášejí zlepšené výsledky," uvedl šéf podniku Kelly Ortberg. "Stabilizujeme své aktivity a dodáváme zákazníkům kvalitnější letadla, produkty a služby," dodal.

Boeing ve druhém čtvrtletí zvýšil dodávky letadel zákazníkům meziročně o 63 procent na 150 strojů. Firma ale nadále čelí potížím v dodavatelském řetězci, které omezují její schopnost uspokojovat rostoucí poptávku.

Hlavním konkurentem Boeingu je evropský výrobce letadel Airbus. Ten zveřejní hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí ve středu.