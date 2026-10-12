Bezúročný úvěr jako brána k úsporným rekonstrukcím
Stát mění způsob, jakým podporuje úsporné renovace. Místo plošných dotací nově nabízí v rámci programu Nová zelená úsporám úvěry, u nichž za majitele domů zaplatí úroky. Na komplexní proměnu rodinného domu si lidé mohou bezúročně půjčit až dva miliony korun.
Po období, kdy Nová zelená úsporám znamenala především přímé dotace, se program zásadně proměnil. Přímá peněžní podpora sice zůstává možností pro nízkopříjmové domácnosti, ale ostatní majitelé domů dostávají jinou nabídku: úvěr od banky nebo stavební spořitelny, u něhož po celou dobu splácení hradí úroky stát. Klient tak vrací jen to, co si půjčil.
Nejprve žádost, pak půjčka
Cesta k bezúročnému úvěru má dvě fáze. Nejprve musí projekt schválit Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). Poté přichází na řadu financování. Kladné vyjádření SFŽP je klíčový krok, neznamená ale automatické schválení úvěru. Banka či stavební spořitelna žadatele posoudí stejně jako u běžného úvěru, tedy včetně jeho schopnosti splácet.
O předběžném zájmu lidí svědčí i čísla – do konce září požádaly o schválení projektu pro bezúročný úvěr přes dva tisíce domácností.
Dostupnost bydlení, rychlost výstavby, hypotéky, prázdné byty nebo jejich zdanění patří mezi témata, která se před komunálními volbami stále výrazněji prosazují ve veřejné debatě. Jednotlivé návrhy se liší, všechny ale ovlivňují, kolik bytů bude na trhu k dispozici a za jakých podmínek.
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Dostupnost bydlení, rychlost výstavby, hypotéky, prázdné byty nebo jejich zdanění patří mezi témata, která se před komunálními volbami stále výrazněji prosazují ve veřejné debatě. Jednotlivé návrhy se liší, všechny ale ovlivňují, kolik bytů bude na trhu k dispozici a za jakých podmínek.
Rekonstrukce bez čekání na úspory
Peníze jsou nejčastějším důvodem, proč lidé rekonstrukce odkládají. V letošním průzkumu Buřinky uvedla celá polovina majitelů rodinných domů jako hlavní překážku právě nedostatek vlastních prostředků nebo neochotu se zadlužit. Kdo si chce na proměnu domu nejdřív našetřit, často čeká roky a po celou dobu platí vysoké účty za energie.
Bezúročný úvěr z programu Nová zelená úsporám umožňuje pustit se do rekonstrukce hned a využít úspory na energiích ke splácení. „Potenciál energetických úspor je obrovský. Správně navržená rekonstrukce dokáže snížit celkovou spotřebu energie na vytápění v průměru až o dvě třetiny, u velmi starých domů pak může jít až o 90 procent,“ vysvětluje Milan Pospíšil, manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny.
Úvěr zároveň otevírá dveře k rozsáhlejším proměnám. Kdo spoléhá jen na vlastní úspory, postupuje často po částech: letos okna, za pár let fasáda, pak nový zdroj tepla. Takto poskládané řešení ale nemusí přinést potřebný efekt. Největší úspory přináší komplexní rekonstrukce.
Peníze vložené do domu se navíc vracejí v jeho tržní ceně. Energetická třída je dnes na realitním trhu zásadním faktorem. Úsporný dům si na rozdíl od energeticky náročné stavby svou hodnotu drží, lépe se prodává i pronajímá a představuje zhodnocení rodinného majetku.
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Bývalý vrcholový sportovec, kanoista Tomáš Rak, si vybudoval realitní portfolio v hodnotě desítek milionů korun. „Realitní investor přemýšlí jinak než člověk, co kupuje nemovitost na bydlení,“ říká.
Když dva miliony nestačí
U rozsáhlejších projektů, které vedle zateplení zahrnují i instalaci fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo rekuperace, se ale rozpočet může dostat nad dvoumilionový limit bezúročné části.
Pro tyto případy lze státní podporu zkombinovat s dalším financováním. „Vedle bezúročného úvěru z programu NZÚ mohou domácnosti využít Úvěr od Buřinky pro budoucnost. Ten je také určen na energeticky úsporné renovace a jeho splatnost lze rozložit až na 25 let,“ říká Milan Pospíšil.
Bezúročně i pro bytové domy
Bezúročný úvěr není jen pro majitele rodinných domů. Žádat o něj mohou také vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Na dílčí úpravy mohou získat až 250 tisíc korun na každý byt, na komplexní renovaci až 750 tisíc korun na byt, se splatností až 15 let. Zájem je patrný i tady: z více než 2 600 žádostí, které Státní fond životního prostředí přijal do konce září, se jich 551 týkalo bytových domů.
Právě u nich může bezúročné financování hrát velkou roli. Obnova obálky domu, oken a vytápění se u bytového domu počítá v milionech korun a vysoká počáteční investice bývá hlavním důvodem, proč se opravy odkládají. Příprava je navíc složitější než u rodinného domu. Nestačí vyřešit technickou stránku, na renovaci a jejím financování se musí shodnout i vlastníci jednotlivých bytů.
„Vlastníci se na velké investici shodnou mnohem snáz, když mají v ruce konkrétní čísla, ne jen obecný slib úspor. Proto bytovým domům nabízíme odbornou podporu v rámci evropského programu ELENA. Za zlomek běžné ceny díky ní získají studii proveditelnosti, která ukáže, jaký rozsah renovace dává smysl a nastíní také možnosti financování,“ doporučuje Michal Pejšek, odborník na financování bytových domů z Buřinky.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.