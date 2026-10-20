Úsporný dům ve čtyřech krocích: Jak se vyhnout drahým chybám a kde vzít peníze
Tři čtvrtiny majitelů domů nevědí, komu při rekonstrukci věřit. A právě na jejich nejistotě chtějí Buřinka a SolidSun postavit novou službu, která spojí plán renovace, dodávku technologií a financování.
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) se spojila s dodavatelem technologií pro energetické systémy SolidSun ze skupiny PRE. Společný projekt nabízí majitelům rodinných domů i obytných domů dodávky energetických řešení na klíč. Od samotného zpracování energetické studie, výběru zateplení a vhodné technologie, jako třeba fotovoltaiky s baterií či tepelného čerpadla a jejich dodávek až po zajištění bezúročného financování v rámci Nové zelené úsporám.
Jak na dnešní prezentaci uvedl manažer úvěrů Buřinky Milan Pospíšil, společný projekt odstraňuje největší překážku, s níž se majitelé rodinných domů v Česku potýkají, a to je nejistota. Problémem totiž není to, že by si majitelé neuvědomovali nebo dokonce nebyli přesvědčeni o tom, že by jejich bydlení mohlo být úspornější a komfortnější. Ale bojí se udělat nějaké rozhodnutí, protože neví, jak renovaci či modernizaci udělat, kolik bude stát a jak ji zafinancovat. Průzkum veřejného mínění, který pro Buřinku zpracovala agentura Data Stories mezi zhruba 1200 vlastníky domů, ukázal, že 77 procent z nich neví, kolik bude rekonstrukce stát a potřebuje přesnější odhad. A 66 procent neví, jak rekonstrukci naplánovat a chce pomoci s plánem. Nadto tři čtvrtiny lidí neví, komu věřit, a chtějí doporučit konkrétní řemeslníky.
Čtyři kroky k výsledku
Společný projekt SolidSunu a Stavební spořitelny ČS zájemcům nabízí plán postavený na čtyřech posloupných krocích. Rychlou orientaci v tom, co je pro daný dům vhodné, poskytne on-line kalkulačka, volně dostupná na webu Buřinky. Následuje energetická studie či renovační pas, které budou ušity přímo na míru konkrétnímu domu. Krok číslo tři – bezúročný úvěr v rámci Nové zelené úsporám případně další. Jako poslední nastupuje dodávka technologií, zajištění potřebné administrativy, instalace a následný dohled a servis, vše od společnosti SolidSun.
Česká energetika má díky diverzifikovanému mixu a kvalitní infrastruktuře dobrou výchozí pozici. „Pokud se někde zbrklost nevyplácí, je to právě energetika,“ říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions. Transformace podle ní stojí především na správné kombinaci technologií. Plyn ještě bude hrát důležitou roli, současně však roste význam elektrifikace, vlastní výroby a akumulace. Firmy navíc hledají modely, které jim umožní modernizovat energetiku bez vysoké vstupní investice.
Budoucnost energetiky nestojí na jedné technologii, říká Lenka Vaněk z E.ON Energy Infrastructure Solutions
Názory
Česká energetika má díky diverzifikovanému mixu a kvalitní infrastruktuře dobrou výchozí pozici. „Pokud se někde zbrklost nevyplácí, je to právě energetika,“ říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions. Transformace podle ní stojí především na správné kombinaci technologií. Plyn ještě bude hrát důležitou roli, současně však roste význam elektrifikace, vlastní výroby a akumulace. Firmy navíc hledají modely, které jim umožní modernizovat energetiku bez vysoké vstupní investice.
Jak podtrhl na dotaz Newstreamu člen rady jednatelů PREsolidsun Adam Navrátil, jednou z velkých výhod zmíněného společného projektu je, že majitel domu už od začátku ví, jaké řešení je pro něj technicky nejlepší. Takže se nedostane do situace, která je bohužel běžná a majitelé fotovoltaik si na ni houfně stěžují. Tedy že by si na základě doporučení dodavatele technologií pořídil největší možnou fotovoltaiku a největší možnou baterii a pak musel řešit, co s vyrobenou elektřinou. Což navíc zatěžuje distribuční soustavu a způsobuje jí problémy. Další výhodou podle Navrátila je odkup přebytečné solární energie, kterou není majitel fotovoltaiky schopen spotřebovat.
„Nabízíme komplexní služby. Výkup přeteků, chytré řízení energie, dokážeme zaintegrovat dobíjení elektromobilu, klimatizaci, topení, ohřev teplé vody tak, abychom maximalizovali úsporu z vyrobené energie na střeše,“ uvedl Navrátil. „Přetek energie vzniká tím, že fotovoltaika vyrábí určité množství energie, které se v čase nepotkává se spotřebou. My jsme schopni tyto přebytky vykupovat. Máme nabídku spotových cen, s nějakou přirážkou či srážkou z ceny anebo jsme schopni nabídnout fixní tarif, tedy určitou částku za jednotku vykupované energie,“ popsal podrobnosti. Firma už má zkušenosti i s fungováním sdílené elektřiny.
Polovina výdajů českých domácností za energie ročně je zbytečná a šla by ušetřit. Dalšími problémy, které situaci v energiích v Česku zhoršují, je i stárnoucí nerekonstruovaný bytový fond a energetická chudoba. Mnoho lidí se navíc nevyzná v hospodaření s energiemi ani v tom, jak doma snížit energetickou spotřebu. Vyplývá to ze společné studie, kterou dnes představila poradenská společnost KPMG a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce situaci pro české domácnosti nyní zlepšovat odborným poradenstvím stavebních spořitelen.
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Polovina výdajů českých domácností za energie ročně je zbytečná a šla by ušetřit. Dalšími problémy, které situaci v energiích v Česku zhoršují, je i stárnoucí nerekonstruovaný bytový fond a energetická chudoba. Mnoho lidí se navíc nevyzná v hospodaření s energiemi ani v tom, jak doma snížit energetickou spotřebu. Vyplývá to ze společné studie, kterou dnes představila poradenská společnost KPMG a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce situaci pro české domácnosti nyní zlepšovat odborným poradenstvím stavebních spořitelen.
Nová zelená úsporám – bez dotací ale i bez úroků
Nová zelená úsporám už při renovacích a modernizacích bytů a domů nenabízí dotace, ale bezúročné půjčky. Ty mohou začínat na 100 tisících a v případě komplexní rekonstrukce to dotáhnout až do dvou milionů korun, dílčí rekonstrukce je omezena stropem 750 tisíc korun.
Pokud majitel nemovitosti potřebuje více, může si od Buřinky k bezúročnému úvěru vzít další úvěr, společně až do tří milionů korun, a to bez zajištění nemovitostí a dokládání faktur. Úroková sazba začíná na 5,29 procenta ročně. Buřinka k 19. říjnu evidovala celkem 3,3 tisíce žádostí o posouzení projektů počítajících s bezúročným úvěrem. Celkový požadovaný objem úvěrů činí 7,82 miliardy korun.
„Pokud jde o žádosti o bezúročné úvěry v rámci Nové zelené úsporám, zhruba polovina lidí žádá o konkrétní technologie, jako je třeba fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo. A druhou polovinu tvoří žádosti, které chtějí realizovat komplexní renovace. Což je to, co lidem radíme, a pokud to jejich dům potřebuje, upřednostňujeme,“ zhodnotila mluvčí Buřinky Hana Burečková.
Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.
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Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.