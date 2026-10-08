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newstream.cz Názory Hon na investiční byty může bydlení ještě prodražit, varuje šéf FLETu

Hon na investiční byty může bydlení ještě prodražit, varuje šéf FLETu

Hon na investiční byty může bydlení ještě prodražit, varuje šéf FLETu
ČTK Protext
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce
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Dostupnost bydlení, rychlost výstavby, hypotéky, prázdné byty nebo jejich zdanění patří mezi témata, která se před komunálními volbami stále výrazněji prosazují ve veřejné debatě. Jednotlivé návrhy se liší, všechny ale ovlivňují, kolik bytů bude na trhu k dispozici a za jakých podmínek.

Vedle nové výstavby a rychlosti povolovacích procesů se řeší také využití existujících bytů. Ve veřejné debatě se objevují krátkodobé pronájmy, nevyužívané nemovitosti i možné rozdílné zdanění podle způsobu využití bytu. Ne každý prázdný byt je ale opravdu prázdný. Nemovitost může procházet rekonstrukcí, prodejem, dědickým řízením nebo může být dočasně nevyužívaná z jiných objektivních důvodů.

Významnou roli v těchto otázkách hrají také investiční byty určené k dlouhodobému pronájmu.

Soukromí investoři dnes zajišťují podstatnou část nájemního bydlení. Majitel investičního bytu má zpravidla zájem, aby nemovitost fungovala a byla dlouhodobě obsazena nájemníkem. To znamená věnovat čas i peníze její přípravě, údržbě a správě. Většina majitelů nekoupila byt proto, aby jej nechala prázdný. Ve FLET pracujeme s tisíci nájemními vztahy a z každodenní praxe vidíme, jak velká část péče a dalších investic je s dlouhodobým pronájmem spojena.

Pokud by tyto byty z trhu vypadly, nabídka by se zmenšila o desítky tisíc jednotek a tlak na dostupnost bydlení by ještě zesílil. Proto si nemyslím, že by investiční byty měly být automaticky více zdaněné než byty, ve kterých jejich majitelé sami bydlí.

Do ekonomiky každého bytu vstupuje pořizovací cena, financování, příprava k pronájmu, výše nájemného i následná správa. Změny hypotečních podmínek, náklady na novou výstavbu nebo daňová pravidla se tak mohou promítnout do rozhodování investorů i do fungování nájemního trhu.

David Bureš, zakladatel a CEO FLET

O společnosti FLET

Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializovaných na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos. S 26 lety praxe a bezmála 1 400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun patří společnost mezi největší správce bytů v Praze a podle vlastních údajů je druhým největším správcem bytů v hlavním městě. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a splnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize.

Hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák

Ceny nemovitostí jen tak neklesnou, říká hlavní analytik Broker Consulting

Názory

Čechy stále více lákají nemovitosti nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Zatímco u moře často řeší druhé bydlení pro vlastní potřebu, doma se mnohdy nechají zlákat vidinou zdánlivě jistého zisku. „Na různých místech se teď objevují pohádky o zbohatnutí, které s realitou nemají nic společného,“ vysvětluje Martin Novák z Broker Consulting. Upozorňuje, že pronájem nemovitosti je především práce s lidmi, a právě tam řada majitelů naráží.

Klára Sýkora (Sudová)

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Kdo Čechům zdražuje hypotéky, když Polákům zlevňují? ČNB ani vláda za tím nestojí

Lukáš Kovanda: Kdo letos Čechům tak mocně zdražuje hypotéky? Ne, není to ČNB ani rozhazovačná vláda

Názory

Češi platí za hypotéky stále víc, Polákům přitom úvěry na bydlení zlevňují. A to přesto, že bankám v obou zemích rostou náklady na dlouhodobé financování téměř stejně. Proč to tak je? Odpověď se skrývá v maržích bank, které Poláci stlačují mnohem razantněji.

Lukáš Kovanda

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Hypotéky znovu drtí peněženky. Sazby míří k šesti procentům

Money

Čekání na levnější hypotéky se Čechům nepříjemně protahuje. Průměrná nabídková sazba v říjnu vyskočila na 5,79 procenta, nejvýše od ledna 2024, a roste už sedmý měsíc v řadě. U modelové hypotéky na 3,5 milionu korun to proti březnu znamená 1855 korun měsíčně navíc. A rychlá úleva nepřijde. Analytici čekají spíš další zdražování a teprve potom hledání vrcholu.

vku

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