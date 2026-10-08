Hon na investiční byty může bydlení ještě prodražit, varuje šéf FLETu
Dostupnost bydlení, rychlost výstavby, hypotéky, prázdné byty nebo jejich zdanění patří mezi témata, která se před komunálními volbami stále výrazněji prosazují ve veřejné debatě. Jednotlivé návrhy se liší, všechny ale ovlivňují, kolik bytů bude na trhu k dispozici a za jakých podmínek.
Vedle nové výstavby a rychlosti povolovacích procesů se řeší také využití existujících bytů. Ve veřejné debatě se objevují krátkodobé pronájmy, nevyužívané nemovitosti i možné rozdílné zdanění podle způsobu využití bytu. Ne každý prázdný byt je ale opravdu prázdný. Nemovitost může procházet rekonstrukcí, prodejem, dědickým řízením nebo může být dočasně nevyužívaná z jiných objektivních důvodů.
Významnou roli v těchto otázkách hrají také investiční byty určené k dlouhodobému pronájmu.
Soukromí investoři dnes zajišťují podstatnou část nájemního bydlení. Majitel investičního bytu má zpravidla zájem, aby nemovitost fungovala a byla dlouhodobě obsazena nájemníkem. To znamená věnovat čas i peníze její přípravě, údržbě a správě. Většina majitelů nekoupila byt proto, aby jej nechala prázdný. Ve FLET pracujeme s tisíci nájemními vztahy a z každodenní praxe vidíme, jak velká část péče a dalších investic je s dlouhodobým pronájmem spojena.
Pokud by tyto byty z trhu vypadly, nabídka by se zmenšila o desítky tisíc jednotek a tlak na dostupnost bydlení by ještě zesílil. Proto si nemyslím, že by investiční byty měly být automaticky více zdaněné než byty, ve kterých jejich majitelé sami bydlí.
Do ekonomiky každého bytu vstupuje pořizovací cena, financování, příprava k pronájmu, výše nájemného i následná správa. Změny hypotečních podmínek, náklady na novou výstavbu nebo daňová pravidla se tak mohou promítnout do rozhodování investorů i do fungování nájemního trhu.
David Bureš, zakladatel a CEO FLET
O společnosti FLET
Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializovaných na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos. S 26 lety praxe a bezmála 1 400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun patří společnost mezi největší správce bytů v Praze a podle vlastních údajů je druhým největším správcem bytů v hlavním městě. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a splnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize.
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Češi platí za hypotéky stále víc, Polákům přitom úvěry na bydlení zlevňují. A to přesto, že bankám v obou zemích rostou náklady na dlouhodobé financování téměř stejně. Proč to tak je? Odpověď se skrývá v maržích bank, které Poláci stlačují mnohem razantněji.
Čekání na levnější hypotéky se Čechům nepříjemně protahuje. Průměrná nabídková sazba v říjnu vyskočila na 5,79 procenta, nejvýše od ledna 2024, a roste už sedmý měsíc v řadě. U modelové hypotéky na 3,5 milionu korun to proti březnu znamená 1855 korun měsíčně navíc. A rychlá úleva nepřijde. Analytici čekají spíš další zdražování a teprve potom hledání vrcholu.
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Čekání na levnější hypotéky se Čechům nepříjemně protahuje. Průměrná nabídková sazba v říjnu vyskočila na 5,79 procenta, nejvýše od ledna 2024, a roste už sedmý měsíc v řadě. U modelové hypotéky na 3,5 milionu korun to proti březnu znamená 1855 korun měsíčně navíc. A rychlá úleva nepřijde. Analytici čekají spíš další zdražování a teprve potom hledání vrcholu.