Bez elektřiny. Silný vítr odpojil tisíce domácností

Kvůli větru a sněžení eviduje společnost E.GD 8100 odběrných míst bez elektřinyKvůli silnému větru a sněžení zůstává bez elektřiny 8100 odběrných míst klientů společnosti E.GD. Nejvíce jich je na jihu Čech, kde se jedná o 4300 odběratelů bez proudu. Vyplývá to z aktuální informace distribuční společnosti. Ráno bylo bez elektřin 41 tisíc odběrných míst.

„Na jihu Čech evidujeme 18 poruch na vedení vysokého napětí. Nejvíce odběratelů bez elektřiny zůstává na Písecku a Českobudějovicku,“ uvedl mluvčí distribuční společnosti Lubomír Budný. Na jižní Moravě je bez elektřiny 2100 míst a na Vysočině 1800.

„Důvodem poruch jsou nejčastěji pády větví a stromů, které nevydržely nápor větru, do vedení. Poruchy během dopoledne tolik nepřibývají a počet odběratelů bez dodávek se nám tak daří snižovat. Intenzivně pracujeme na opravách, poruchy vymezujeme a děláme vše pro to, abychom jejich dopady co nejvíce snížili a dodávku energií obnovili co nejdříve,“dodal Bludný.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a občas sněžit. V severovýchodní části republiky může na některých místech napadnout až 30 centimetrů sněhu.

