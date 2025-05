Balíčky z Temu a Sheinu se prodraží. Brusel chystá nový poplatek

Není to clo. Jen poplatek za zátěž celníků, vysvětloval smysl nového poplatku evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič.

Nákupy z Číny se Čechům, jakož i ostatním Evropanům, brzy prodraží. EU plánuje uvalit jednotný poplatek dvě aura na miliardy malých balíčků, které jsou zasílány na území unie. Ty pocházejí většinou z Číny, což bude rána pro online prodejce jako Temu a Shein. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič v úterý sdělil Evropskému parlamentu, že navrhl manipulační poplatek jako reakci na těžkosti spojené s tím, že se ročně do EU doveze 4,6 miliard takových balíčků.

Návrh Evropské komise, který citoval deník Financial Times, uvádí, že poplatek 2 eura se bude vztahovat na přímé objednávky do domácností, zatímco položky zasílané do skladů budou zdaněny částkou 0,50 eura. Část z vybraných příjmů pokryje náklady na dodatečné celní kontroly, zbytek poputuje do rozpočtu EU. Více než 90 procent těchto balíků pochází z Číny.

Nová výzva

Šefčovič parlamentu řekl, že obrovská záplava balíků představuje zcela novou výzvu: pro kontrolu, pro bezpečnost, pro zajištění, že standardy budou řádně dodržovány.

Na trhu EU se prý zvýšil počet nebezpečného a nevyhovujícího zboží a množí se také stížností evropských maloobchodníků na nekalou konkurenci. Šefčovič uvedl, že tyto dovozy znamenají obrovskou zátěž pro celní úředníky. „Nepovažoval bych tento manipulační poplatek za daň – je to prostě kompenzace nákladů, kterou by měla platit platforma,“ vysvětlil.

Šefčovičův návrh navazuje na podobná opatření v USA, která se snaží omezit nízkonákladové dovozy tím, že zrušila režim „de minimis“, který osvobozoval zásilky pod 800 dolarů od cel a administrativy. V EU jsou od cla osvobozeny balíčky do hodnoty 150 eur.

