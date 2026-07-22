Babiš chce poslat pražské letiště na burzu. Stát by mohl nabídnout 40 procent akcií
Stát by mohl v roce 2028 nabídnout investorům až 40 procent akcií Letiště Praha, uvedl premiér Andrej Babiš. Podle něj by šlo o další příležitost pro tuzemské investory po plánovaném zestátnění energetické skupiny ČEZ. Záměr však vyvolává obavy odborářů, kteří jsou kvůli budoucnosti letiště a výběru jeho nového šéfa ve stávkové pohotovosti.
Vláda zvažuje, že za dva roky uvede část pražského letiště na burzu. Stát by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohl investorům nabídnout 40procentní podíl, většinu akcií by si ale ponechal.
„Letiště je strategické aktivum,“ zdůraznil Babiš před odletem do Srbska. Stát by si tak i po vstupu společnosti na burzu zachoval kontrolu nad jejím dalším směřováním.
Premiér zároveň spojil případnou nabídku akcií letiště s plánovaným vykoupením minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ. Po jejím zamýšleném zestátnění by podle něj mohlo být právě pražské letiště další možností pro investory, kteří chtějí své peníze vkládat do českých akcií.
Havlíček: Investoři by letišti pomohli růst
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že vstup nových akcionářů by mohl podpořit další rozvoj letiště. Jejich role by podle něj byla odlišná od postavení minoritních vlastníků ČEZ.
Zatímco soukromí akcionáři by letišti podle Havlíčka pomáhali růst, menšinoví vlastníci energetické skupiny její další rozvoj naopak brzdí.
Letiště Praha čeká rychlejší výměna vedení, která má uklidnit napjatou situaci mezi zaměstnanci. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva už od srpna, tedy o měsíc dříve, než se původně čekalo. Odbory ale zůstávají ve stávkové pohotovosti a čekají, jaké kroky nové vedení po nástupu udělá.
Rychlá výměna v čele letiště. Lašák nastoupí už v srpnu, má uklidnit bouři mezi odbory
Zprávy z firem
Letiště Praha čeká rychlejší výměna vedení, která má uklidnit napjatou situaci mezi zaměstnanci. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva už od srpna, tedy o měsíc dříve, než se původně čekalo. Odbory ale zůstávají ve stávkové pohotovosti a čekají, jaké kroky nové vedení po nástupu udělá.
Plán na uvedení části Letiště Praha na burzu přitom Babiš zmínil už dříve. Teprve nyní však upřesnil možný rozsah nabídky i předběžný termín.
Schillerová ještě v úterý burzu odmítala
Premiérovo vyjádření přichází pouhý den poté, co ministryně financí Alena Schillerová (ANO) po jednání s letištními odbory uvedla, že vstup společnosti na burzu nyní není na pořadu dne.
„Pokud by někdy mělo Letiště Praha vstoupit na burzu, muselo by to mít jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že potřebuje letiště impulz k dalšímu rozvoji,“ řekla ministryně. Podle ní by navíc případná privatizace vyžadovala změnu zákona, kterou vláda v současnosti nepřipravuje.
Vláda slibuje, že po dalším růstu schodků začne od roku 2028 znovu šetřit. Jenže za plánem zatím nejsou věrohodné úspory, ale víra v růst, boj s šedou ekonomikou a jednorázové příjmy z prodeje státního majetku, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
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Názory
Vláda slibuje, že po dalším růstu schodků začne od roku 2028 znovu šetřit. Jenže za plánem zatím nejsou věrohodné úspory, ale víra v růst, boj s šedou ekonomikou a jednorázové příjmy z prodeje státního majetku, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Schillerová se snažila uklidnit odboráře, kteří se obávají nejen částečné privatizace, ale také změn ve vedení, struktuře a financování letiště či možných zásahů do počtu zaměstnanců. Ministryně je ujistila, že výměna vedení nemá vést k propouštění.
Odbory jsou kvůli novému šéfovi ve stávkové pohotovosti
Pět odborových organizací působících na pražském letišti vyhlásilo stávkovou pohotovost. Vedle úvah o prodeji části akcií jim vadí zejména výběr nového generálního ředitele Radomíra Lašáka, který v letech 2006 až 2009 vedl České aerolinie.
Jeho působení v ČSA provázely zhoršující se hospodářské výsledky, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace. Odboráři ho proto spojují s pozdějším úpadkem tradičního leteckého dopravce.
Ministerstvo financí jejich obavy odmítá. Lašák se navíc vedení letiště ujme už na začátku srpna, tedy o měsíc dříve, než se původně plánovalo. Resort si od rychlejšího nástupu slibuje uklidnění situace a rychlejší naplnění vize nového ředitele.
Nástup Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha se mění v politický střet. Opozice tvrdí, že vláda Andreje Babiše znovu dala přednost loajalitě před odborností, a chápe stávkovou pohotovost odborů. Kritici připomínají Lašákovo působení v Českých aeroliniích a varují, že letiště je klíčová infrastruktura, se kterou si stát nemůže dovolit experimentovat.
Loajalita místo odbornosti. Opozice kritizuje Lašáka v čele Letiště Praha
Politika
Nástup Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha se mění v politický střet. Opozice tvrdí, že vláda Andreje Babiše znovu dala přednost loajalitě před odborností, a chápe stávkovou pohotovost odborů. Kritici připomínají Lašákovo působení v Českých aeroliniích a varují, že letiště je klíčová infrastruktura, se kterou si stát nemůže dovolit experimentovat.
Odbory chtějí další postup zvolit podle prvních kroků nového vedení. Schillerová se s jejich zástupci znovu sejde po prvních 100 dnech Lašákova působení. Samotná stávková pohotovost zatím provoz letiště ani odbavení cestujících neovlivňuje.
Letiště vydělalo 3,2 miliardy korun
Letiště Praha, které provozuje Letiště Václava Havla, loni zvýšilo čistý zisk o 800 milionů korun na 3,2 miliardy. Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl rovněž o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Stát jako jediný akcionář rozhodl, že společnosti ponechá 80 procent loňského čistého zisku na další rozvoj.
Pražské letiště v roce 2025 odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o 1,4 milionu více. Letos očekává až 18,6 milionu cestujících. Z Prahy loni létalo 84 leteckých společností do 194 destinací.
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