Rychlá výměna v čele letiště. Lašák nastoupí už v srpnu, má uklidnit bouři mezi odbory
Letiště Praha čeká rychlejší výměna vedení, která má uklidnit napjatou situaci mezi zaměstnanci. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva už od srpna, tedy o měsíc dříve, než se původně čekalo. Odbory ale zůstávají ve stávkové pohotovosti a čekají, jaké kroky nové vedení po nástupu udělá.
Radomír Lašák se stane předsedou představenstva Letiště Praha od počátku srpna. Potvrdilo to ministerstvo financí, které chce urychlením personální změny zklidnit situaci na letišti. Původně měl Lašák vystřídat Jiřího Pose o měsíc později. Odborové organizace na pražském letišti jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti, chtějí počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu.
„Ministerstvo financí po kompletním dokončení výběrového procesu, ve kterém byl vybrán vítězný uchazeč, přistoupilo k výměně člena představenstva bez zbytečného odkladu, tedy ke konci měsíce července. Jsme přesvědčeni, že to přispěje k uklidnění situace na letišti, které potřebuje jasné a motivované vedení a co nejrychlejší naplnění vizí nového ředitele,“ sdělil úřad.
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Lašák a Schillerová se setkali s odboráři
Lašák se dnes společně s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) setkal se zástupci odborových organizací pražského letiště. Odbory se od nich dozvěděly o urychlení personální změny ve vedení letiště Praha, uvedla Vlasta Pallová z Odborů Letiště Praha.
„Odbory v tuto chvíli jsou ve stávkové pohotovosti. Sice nás paní ministryně ujistila, že nemá v plánu rozprodávat letiště, pan Lašák nás ujistil, že nemá v plánu propouštět nějaké zaměstnance, ale že má naplánovaný další rozvoj letiště. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat, jestli to bude tak, jak nám bylo přislíbeno,“ řekla Pallová. O dalším postupu odbory podle ní rozhodnou na základě kroků, které vedení letiště uskuteční po 1. srpnu.
Schillerová novinářům po schůzce řekla, že se odbory nejvíc obávaly nějaké formy privatizace letiště. Upozornila, že by to vyžadovalo změnu zákona, kterou vláda v současnosti neplánuje. Nechystá se podle ní ani uvedení Letiště Praha na burzu, které před časem ve Sněmovně zmínil jako možnost premiér Andrej Babiš (ANO). „Pokud by někdy mělo Letiště Praha vstoupit na burzu, muselo by to mít jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že potřebuje letiště impuls k dalšímu rozvoji. Toto určitě není na pořadu dne,“ řekla ministryně.
Uvedla také, že se s odbory znovu setká po 100 dnech Lašákova působení, aby společně zhodnotili první kroky nového generálního ředitele. Zdůraznila však, že právo rozhodnout o generálním řediteli má ministerstvo financí jako akcionář Letiště Praha.
Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti a v ČSA Handling, vyhlásilo kvůli výběru Lašáka do čela letiště stávkovou pohotovost. Svůj krok odůvodnili i obavou o budoucí směřování a rozvoj letiště a rovněž o stabilitu zaměstnanosti na letišti. Provoz letiště stávková pohotovost neovlivnila.
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Odborové organizace Letiště Praha a ČSA Handling už v předchozích dnech vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryni financí Schillerovou, aby Lašákův výběr na zmíněný post přehodnotili. Důvodem výzvy bylo jeho působení v Českých aeroliniích v době jejich úpadku. To podle odborářů vyvolává obavy o další směřování společnosti.
Lašák stál v čele Českých aerolinií v letech 2006 až 2009. Období jeho působení provázely zhoršující se hospodářské výsledky dopravce, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou nakonec přerušila hospodářská krize. V ČSA pokračovaly roky ekonomických problémů a dopadů pandemie covidu-19. Poslední komerční let ČSA pod kódem OK v Praze přistál v říjnu 2024.
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