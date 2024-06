Autoskla Sekurit z Hořovic pracují s rozšířenou realitou. Trend vývoje pokračuje k dotykovému přednímu oknu

Hloupou, avšak zažitou frázi, že je Česká republika pouze montovnou bez valné přidané hodnoty, vyvrací většina místních továren a výrob. Jednou z nich je hořovický výrobce autoskel Sekurit, který patří do globálního koncernu Saint-Gobain.

Vstupujeme do haly kde vznikají nepostradatelné součásti automobilů - přední, zadní a střešní okna. Deset let firma do provozu nepustila prakticky žádnou návštěvu a fotografovat se zde nesmí ani dnes. Jen na vybraných místech. Podnik si tím chrání unikátní technologické postupy před průmyslovou špionáží a konkurencí.

FOTOGALERIE: Jak se vyrábějí chytrá autoskla v hořovickém Sekuritu

Výroba autoskel v Hořovicích na Berounsku začíná tabulemi plochého skla. Nová linka, v hodnotě miliard korun, je plně automatizovaná. Na robotický provoz dohlížejí jen mistři zodpovědní za svou část výroby a další zaměstnanci obsluhují manipulační techniku. V podniku pracuje šedesát procent mužů a čtyřicet procent žen.

Složitý proces

Vše začíná nejdůležitější fází. Tou je laserové vyřezávání konkrétního tvaru skla. Veškerý odpadní materiál z prořezu odchází na recyklaci a vyříznutý polotovar putuje na pásu dál mycím a sušícím procesem k tisku černé a stříbrné barvy.

Stříbrný natištěný rastr následně slouží k vyhřívání a černý k ochraně proti slunci. Čelní, zadní i střešní okna se skládají ze dvou skel, vnitřního a vnějšího, které se spojí laminační fólií ve tvarovací peci. Z ní je robotické rameno vyjme již ve finální podobě.

„Poté každé sklo putuje ke kontrole. Ta se provádí nejdřív lidským pohledem a pak moderní počítačovou technologií,“ popisuje finální proces Jan Svejkovský, procesní inženýr a hlavní technik přípravy folií.

Jiří Hložek, procesní inženýr finálních kontrol, k tomu říká, že na třech linkách se vyrábějí přední, zadní a střešní skla do luxusnějších řad vozů mnoha automobilek. Boční okénka portfolio továrny neobsahuje.

Pro luxusní vozy světových značek

Ve fabrice vytvářejí i nejmodernější autoskla Head Up, která umožňují využití rozšířené reality. Řidič na skle tak při jízdě díky speciální projekci vidí například údaje o spotřebě, rychlosti i trase cesty a povolené rychlosti. Tato skla se v současné době montují například do škodovácké vlajkové lodě - elektromobilu Enyaq.

Saint-Gobain Sekurit vyrábí kompletní systémy, které spojují více funkcí v jednom kusu zasklení. Jedná se tak o tak skla, která mají integrované vytápění, ochranu proti přehřívání, antény nebo Head Up displeje s rozšířenou realitou. Ta jsou navíc velmi lehká, tenčí a přitom si zachovávají všechny dobré parametry. „U všech skel jednoho vozu může být celková úspora hmotnosti až šest kilogramů,” popisuje současnost Jakub Benda, tiskový mluvči Saint Gobain ČR.

To je technologická současnost, ale vraťme se do minulosti. V Hořovicích odstartovala firma Sekurit výrobu téměř před třiceti lety. V roce 1995 výroba odstartovala obyčejnými skly pro vozy Škoda Felicia a škoda Octavia. Podnik postupně rostl a jen za posledních více než 10 let investoval Saint-Gobain Sekurit do nových výrobních zařízení a inovací v České republice více než 3 miliardy korun. Od roku 2011 vybudoval tři nové linky a u dalších proběhlo výrazné zvýšení automatizace. První plně robotizovanou linku otevřel již v roce 2016.

Vhled do budoucnosti

V příštích letech se v hořovickém Sekuritu začnou vyrábět i další typy skel, které značka vyvíjí ve svých centrech po celém světě. „Konkrétní parametry těchto skel i začátek jejich výroby jsou přísně střeženým tajemstvím, nicméně už teď je jisté, že jednou z možných cest je výroba dotykových skel využívaných i mimo současné středové infopanely moderních vozů,“ plánuje Luis Cacheiro Olleros, generální ředitel firmy Sekurit, která vykazuje roční obrat okolo čtyř miliard korun.

