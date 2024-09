Čínští prodejci automobilů čelí obřím ztrátám

Čínští prodejci automobilů čelí po celé zemi od začátku roku ztrátám za 138 miliard jüanů (zhruba 452 miliard korun). Zákazníci odkládají velké nákupy a vozidla se hromadí na prodejních plochách. S odkazem na sdělení Čínské asociace prodejců automobilů o tom informuje agentura Bloomberg.

Reklama

Dealeři vyzvali vládu, aby vzhledem k rozsáhlým problémům v odvětví pečlivěji monitorovala finanční rizika, kterým čelí. Měla by podle nich také nabídnout větší finanční podporu.

Prodeji vozidel na nové energie se v Číně poměrně daří. Celkový maloobchodní prodej osobních automobilů je ale celkově slabší a v září se očekává jeho meziroční nárůst o pouhá čtyři procenta, uvedla minulý týden podle Bloombergu asociace. Za prudký nárůst prodeje vozů na nová paliva jsou z velké části zodpovědné vládní dotace, které řidiče vybízejí k výměně starších vozů. Prodejci ale mají problémy kvůli pokračující cenové válce v odvětví.

BYD nabízí slevy

Nejprodávanější automobilová značka v zemi, BYD, zahájila na začátku roku novou vlnu slev. Podle Bloombergu je to poslední krok v divokém závodu o snižování nákladů, který probíhá od začátku roku 2023 ve snaze přimět zákazníky k nákupu dalších automobilů.

Čínská asociace prodejců automobilů poznamenala, že za ztráty prodejců může slabá spotřeba. Dodala, že úroveň velkoobchodních zásob je vysoká, což znamená, že showroomy jsou pak nuceny vyprodávat přebytečné zásoby za co nejnižší ceny.

Reklama

Zájem o koupi automobilů není valný ani v Evropské unii. Za prvních osm měsíců letošního roku počet registrací nových vozů podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) stoupl jen o 1,4 procenta na 7,2 milionu vozů. V samotném srpnu se meziročně snížil o 18,3 procenta na 643 tisíc vozů.

Norsko brzy ovládnou elektromobily. Dlouhodobá ekologická politika se vyplácí Zprávy z firem V norských autosalonech mají napřesrok zůstat jen elektromobily. To je lehce dosažitelný cíl, protože vozy s elektrickým pohonem už celkově převažují nad benzínovými a bezkonkurenčně dominují prodejům nových aut. Proč se Norsku daří tam, kde Evropská unie selhává? Karel Pučelík Přečíst článek

Počet superbohatých lidí za poslední dekádu vzrostl o desítky tisíc. Nejvíc v Číně a USA Money Klub superbohatých lidí ve světě se za posledních deset let citelně rozrostl. Hlavní podíl má na tom Čína a pak Spojené státy, vyplývá ze zprávy společností New World Wealth a Henley & Partners. Celkový počet lidí, kteří mají investovatelný majetek nejméně za 100 milionů dolarů (2,26 miliardy korun), označovaných jako stomilionáři, za deset let vzrostl celosvětově o 54 procent na 29 350. ČTK Přečíst článek