Smrtící úder pro spalovací motory? Nový elektromobil od BYD se nabije za pár minut

Dlouhá doba nabíjení. To byl a je jeden z argumentů milovníků aut se spalovacím motorem, proč si nekupovat elektromobil. Rozmetat by jej mohla čínská automobilka BYD. Ta oznámila, že její připravovaný elektrický sedan Han L, který v současné době testuje, se dokáže plně nabít za přibližně stejnou dobu, která je potřeba k dotankování plné nádrže.

Automobilka v novém voze testuje nový typ baterie a nabíjecí systém. Agentura Bloomberg odcitovala šéfa a zakladatele firmy Wanga Čchuan-fua, že sedan Han L po pětiminutovém nabíjení poskytl dojezd 470 kilometrů.

BYD začne prodávat vozy s touto novou technologií již příští měsíc a podle Bloombergu by mohla poskytnout firmě další možnosti k tomu, aby daleko více mohla konkurovat americké společnosti Tesla z pozice největšího prodejce elektromobilů na světě. To však vyžaduje i dostatečnou infrastrukturu. A tady vede Tesla. Její superchargery v současné době sice nabízí delší dobu nabití vozu - 275 kilometrů dojezdu za 15 minut -, ale firma má po celém světě hustou síť dobíjecích stanic, celkem 65 tisíc.

Pro novou technologii nabíjení a baterie tak musí BYD investovat do infrastruktury. Prozatím vybuduje více než čtyři tisíce nových nabíjecích stanic. Prvními modely, které dostanou ultrarychlé nabíjení, budou výše zmíněný sedan Han L a SUV Tang L.

BYD jede

Čínská automobilka BYD má za sebou velmi dobrý rok. Loni zvýšila celkový prodej o 41 procent na téměř 4,3 milionu vozů. Za růstem nicméně stály především automobily s hybridním pohonem, jejich prodeje vzrostly o 73 procent na zhruba 2,5 milionu vozů. Prodej jejích osobních aut s čistě elektrickým pohonem vzrostl o 12 procent asi na 1,8 milionu.

Tesla, hlavní konkurent Číňanů, která vyrábí pouze automobily s čistě elektrickým pohonem, v loňském třetím čtvrtletí dodala zákazníkům 462 890 vozů. Společnost BYD ve stejném období prodala 443 426 vozů s čistě elektrickým pohonem.

Automobilka BYD stále prodává zhruba 90 procent svých automobilů na čínském trhu, snaží se ale rozšiřovat svou mezinárodní přítomnost, mimo jiné i v Evropě. Koncem roku 2023 se společnost BYD rozhodla, že v rámci zahraniční expanze postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta. Maďarský závod bude vyrábět elektromobily a hybridní vozy pro evropský trh.

Evropská unie koncem loňského října zavedla dodatečná cla až 35,3 procenta na dovoz elektromobilů z Číny. Evropská komise tvrdí, že Peking si náklady na výrobu elektromobilů uměle snižuje nespravedlivými subvencemi.

