Apple musí zaplatit miliardové odškodné firmě za porušení patentů
Americká společnost Apple má zaplatit více než 5,7 miliardy dolarů (122 miliard korun) společnosti Taction Technology za porušení jejích patentových práv. Rozhodla o tom federální porota v San Diegu. Apple s verdiktem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat.
Taction zažaloval firmu Apple v roce 2021 u federálního soudu v Kalifornii. Tvrdil, že Apple neoprávněně využívá jeho technologii ve svých zařízeních. Apple nejprve v roce 2023 dosáhl zamítnutí žaloby, odvolací soud ale případ později znovu otevřel.
Apple s verdiktem a přiznanou náhradou škody nesouhlasí, rozhodnutí podle něj není podloženo fakty. Technologie Applu se zásadně liší od technologie firmy Taction, což při soudním řízení potvrdily i testy produktů Applu uskutečněné samotnou firmou Taction.
Skládací iPhone Duo za 1999 dolarů nemusí být pro Apple jen technologickou novinkou, ale také chytrým nástrojem, jak posunout cenové vnímání celé nabídky. Vedle extrémně drahého nového modelu totiž může iPhone Pro Max za 1299 dolarů působit podstatně dostupněji, přestože sám zdražil o 100 dolarů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Skládací iPhone je kouřová clona. Apple za něj schoval zdražení běžných modelů
Názory
Skládací iPhone Duo za 1999 dolarů nemusí být pro Apple jen technologickou novinkou, ale také chytrým nástrojem, jak posunout cenové vnímání celé nabídky. Vedle extrémně drahého nového modelu totiž může iPhone Pro Max za 1299 dolarů působit podstatně dostupněji, přestože sám zdražil o 100 dolarů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Spor se týkal dvou amerických patentů na technologii, která pomocí vibrací umožňuje uživatelům vnímat hmatovou odezvu zařízení na jejich dotyk nebo jiný povel. Firma Taction tvrdila, že Apple bez řádné licence či jiného oprávnění tuto technologii využívá ve svém systému Taptic Engine, který je součástí hodinek Apple Watch a telefonů iPhone.
Porota současně rozhodla, že Apple patentová práva neporušil úmyslně. V opačném případě by se částka pokuty mohla ztrojnásobit, uvedla agentura DPA.
Apple prožívá rok velkých gest. Dlouholetý šéf technologické společnosti Tim Cook ke konci srpna opustil funkci výkonného ředitele a nahradil jej úspěšný technolog John Ternus. Jeho éra má být plná nových a inovativních technologií a produktů, které potvrdí status Applu jako největší firmy svého druhu na světě. Jak to vnímají investoři? Zá se, že velkému snu zatím věří, protože akcie letos posilují o více než 20 procent, což je nejvíc ze skupiny Magnificent 7, tedy největších technologických akcií světa.
Investoři větří úspěch. Akcie Applu letos výrazně posilují
Trhy
Apple prožívá rok velkých gest. Dlouholetý šéf technologické společnosti Tim Cook ke konci srpna opustil funkci výkonného ředitele a nahradil jej úspěšný technolog John Ternus. Jeho éra má být plná nových a inovativních technologií a produktů, které potvrdí status Applu jako největší firmy svého druhu na světě. Jak to vnímají investoři? Zá se, že velkému snu zatím věří, protože akcie letos posilují o více než 20 procent, což je nejvíc ze skupiny Magnificent 7, tedy největších technologických akcií světa.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.