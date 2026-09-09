Naše týmy odbaví ročně miliony transakcí a servisních požadavků, říkají Jana Čurdová a Lenka Sedláková z Generali České pojišťovny
Jak se dostaly na své současné pozice? Co s kariérou v pojišťovnictví udělá mateřství? A proč je v obří pojišťovnické korporaci změna vlastně přítomna trvale? Nejen o tom si do studia podcastu #FinŽeny přišly popovídat expertky Generali České pojišťovny, a to senior manažerka pro zpracování plateb a vymáhání pohledávek Lenka Sedláková a senior manažerka podpory obchodní služby a back office Jana Čurdová.
Tým vedený Lenkou Sedlákovou má za úkol laicky řečeno zajistit, aby veškeré platby došly tam, kam mají. „To se týká nejen pojistných smluv, ale zabýváme se i výplatou pojistných událostí nebo provizí obchodním partnerům. Může to znít jednoduše, ale jde 25 milionů transakcí, které skupinou za rok protečou,“ říká Sedláková s tím, že její tým nepokrývá jen transakce týkající se pojišťovny, ale i Generali Penzijního fondu.
Misí Jany Čurdové je hlavně podpora obchodu. „Náš obchodník je nejnáročnější klient v pojišťovnictví,“ říká s nadsázkou. „Obchodníkům jsme k dispozici na telefonu, e-mailu, chatu, pomáháme jim s orientací v našich procesech či s pojistnými podmínkami. Ročně odbavíme zhruba jeden milion servisních požadavků,“ dodává.
Jak přišly ke svým profesím? Vidí je kolegové a klienti rádi? A jak velkou roli hrají v jejich branži mužská a ženská ega? Hosty podcastu #FinŽeny jsou advokátka LeitnerLaw Lola Florianová, daňová poradkyně LeitnerLeitner Martina Neklapil a manažerka auditu LeitnerLeitner Denisa Chadim.
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Jak přišly ke svým profesím? Vidí je kolegové a klienti rádi? A jak velkou roli hrají v jejich branži mužská a ženská ega? Hosty podcastu #FinŽeny jsou advokátka LeitnerLaw Lola Florianová, daňová poradkyně LeitnerLeitner Martina Neklapil a manažerka auditu LeitnerLeitner Denisa Chadim.
Obě oddělení vzájemně spolupracují. V rámci týmu Sedlákové působí malá skupina, která je k dispozici obchodní službě a je připravena převzít komplikovanější případy. „Můj tým odbaví rychlé dotazy. Se složitějšími věcmi se obrátíme na Lenku a její tým,“ vysvětluje Čurdová.
Věrnost vs. toulavé boty
Zatímco Čurdová působí v pojišťovně již třetí dekádu, Sedláková vystřídala více adres. „Po škole jsem pracovala v Komisi pro cenné papíry. Po roce jsem zjistila, že to není můj šálek kávy, a zamířila jsem do nově příchozí společnosti Europe Assistance, což je asistenční společnost pro skupinu Generali s globální působností,“ popisuje první kontakt s ekosystémem kolem současného zaměstnavatele. Ve firmě vystoupala do pozice zástupkyně generálního ředitele, dělala prokuristku a zodpovídala za finance i IT.
„Pak jsem byla dva roky na mateřské, což mi přineslo životní štěstí, ale také vědomí, že na tak náročnou pozici se vrátit nemohu, tak jsem vzala nabídku projektové manažerky ve Škofinu. Po covidu se mi ozvali z Generali s nabídkou současné pozice,“ vypočítává Sedláková.
Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.
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Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.
Čurdová sice většinu kariéry strávila na jedné adrese, ale určitě si nemůže stěžovat na nedostatek kariérních zvratů a impulsů. „Pojišťovnictví je velmi pestré. Šla jsem od řadových pozic likvidátorky pojistných událostí přes platby, zažila jsem velké transformační projekty, přechod pod novou firemní identitu, digitalizaci a centralizaci procesů,“ líčí svou zkušenost s různými milníky v nedávné minulosti společnosti.
Mateřství jako přelom
Obě manažerky mají za sebou kariérní přestávku spojenou se založením rodiny. To je období, které u žen nejen ve financích vyvolává obavy ve vztahu k dalšímu průběhu kariéry. Tato zkušenost ženám většinou pomáhá zvýšit sebevědomí, nemusí to však být pravidlem a také se obvykle přeskládají životní priority. Sedláková měla při návratu do práce celkem jasnou představu. „Hledala jsem místa ve financích, práci na zajímavých projektech, kde budu moci uplatnit manažerské dovednosti, zároveň ale bude možná flexibilita a home office.
Čurdová se po přestávce strávené s dětmi vrátila do pojišťovny, která právě procházela zlomovým obdobím. „Po mateřské jsem nastoupila do plateb a v pojišťovně právě běžel velký transformační projekt. Testovaly se nové systémy a procesy, což si vyžádalo i práci o víkendech,“ popisuje Čurdová. „Doma jsem měla čtyřleté dítě a dostudovávala jsem vysokou. Bylo to náročné období, ale právě v té procesní problematice jsem se našla a začalo mě to bavit,“ dodává.
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Změna je firemní život
Rychlý vývoj současného světa vyžaduje schopnost adaptace, a to nejen na individuální úrovni. V takovém kolosu, jakým je skupina Generali, si svůj čas vyžádají i dílčí změny, a tím spíše zásadní transformace.
Sedláková se změnami počítá jako s přirozenou součástí práce. „Když jsem do Generali České pojišťovny nastoupila, zadání bylo jasné. Už tehdy se společnost zásadně měnila a byl na to velký tlak. Nešlo jen o úspory některých kapacit, ale i o zvážení smysluplnosti některých procesů. Je přitom přirozené, že lidé, kteří jsou dlouho zajetí v určitém režimu, mohou trpět určitou slepotou. Možná i proto jsem byla oslovena, abych jako člověk zvenku přinesla jiný pohled a zkušenost z jiného prostředí,“ říká Sedláková.
Čurdová navazuje s tím, že v jejích oblastech se změny prosazují různě. „V back office je to jednoduché. Tam neustále mapujeme procesy a opakující se úkony se snažíme automatizovat,“ vysvětluje manažerka. „U podpory obchodu je to ale docela jiné. Tam automatizaci podpory předcházela velká debata o tom, jaké služby budeme obchodu poskytovat, aby obchodníci neztratili lidský kontakt. Ostatně ne o všem se mohou a chtějí bavit s umělou inteligencí,“ dodává.
Co vše obnáší strávit desítky let na jedné pozici? Jak přesvědčit nadřízené či akcionáře o svých přednostech? A proč je i pro ostřílené manažerky cenné setkávat se v platformách podporujících ženský leadership? Pozvání do dalšího dílu podcastu #FinŽeny přijaly dvě laureátky síně slávy projektu #FinŽeny, partnerka KPMG Blanka Dvořáková a generální ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Jitka Chizzola.
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Co vše obnáší strávit desítky let na jedné pozici? Jak přesvědčit nadřízené či akcionáře o svých přednostech? A proč je i pro ostřílené manažerky cenné setkávat se v platformách podporujících ženský leadership? Pozvání do dalšího dílu podcastu #FinŽeny přijaly dvě laureátky síně slávy projektu #FinŽeny, partnerka KPMG Blanka Dvořáková a generální ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Jitka Chizzola.
Nakonec byla technologie nasazena hlavně u procesů, kde jsou komplikovanější smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA). „Zaměřili jsme se na dlouhá SLA, na která jsme nasadili technologii. Zatímco dříve obchodník čekal na odpověď několik hodin, teď ji má v řádu minut. To je přidaná hodnota technologického pokroku,“ uzavírá Čurdová.
Jaké schopnosti a dovednosti pro práci v týmech obou diskutérek budou zapotřebí za pět let?
Budí v nich rychlý technologický vývoj spíše optimismus, nebo obavy?
A jaké motto nejlépe vystihuje jejich kariérní cestu?
I o tom se debatovalo v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.