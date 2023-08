Agroexportéři častěji pojišťují u EGAP export na východ. Do Kazachstánu míří čističky obilí JK Machinery

Stále více českých výrobců zemědělské techniky pojišťuje své zakázky směřované do zemí bývalého sovětského svazu. Může za to válka na Ukrajině. Agroexportéři se obávají o bezpečnost dodávky vyrobené techniky a také o to, zda za své dodávky dostanou zaplaceno. Podle ministra zemědělství Marka Výborného by se české firmy neměly východních trhů vzdávat.

Reklama

Do Kazachstánu nově s pojištěním EGAP vyváží například JK Machinery, jihočeský výrobce specializovaných čističek obilí. „Doprava našeho stroje do Kazachstánu je nyní třikrát dražší než před válkou, samozřejmě je daleko rizikovější. Kurz ruského rublu navíc obchodování v této zemi značně ovlivňuje a i když máme s naším odběratelem skvělé vztahy, bez pojištění tam vyvážet prostě nemůžeme,“ vysvětluje marketingový ředitel JK Machinery Václav Janovský. Do Kazachstánu firma dodává své největší stroje, čističky obilí VibroMAX JCM modifikované pro potřeby tamních zemědělců.

Fond Ukrajina

Ještě větší zájem je ovšem o pojištění vývozu na Ukrajinu, které EGAP nově nabízí prostřednictvím Fondu Ukrajina. Prvním pojištěným vývozcem je výrobce zemědělské techniky Bednar FMT, který dodá do oblasti Lvova své širokozáběrové kultivátory. Právě výrobci zemědělské techniky či producenti potravin tvoří naprostou většinu z dvacítky dosud přijatých žádostí o pojištění kryté Fondem Ukrajina. Přítomnost české zemědělské techniky na Ukrajině podporuje také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Jan Lipavský: Globalizace zažila velké rány. Nemůžeme se ale v Evropě uzavírat Politika Prioritním cílem diplomacie včetně té ekonomické je prezentovat Česko jako moderní a vyspělou zemi. „Dalším specifickým úkolem ekonomické diplomacie je pomáhat navazovat kontakty, přivést české firmy na zahraniční trhy, zvláště v zemích, kde se byznys a politika hodně prolínají,“ řekl v rozhovoru pro magazín MED ministr zahraničí Jan Lipavský. „A také se za ně zaručit, jasně říct – toto je spolehlivá firma, která vám dodá potřebné vybavení do nemocnice nebo třeba dopravní prostředky.“ Jan Žižka Přečíst článek

„Naše firmy opakovaně prokazují špičkovou kvalitu, se kterou se prosazují na tak důležitém trhu jakým je Ukrajina. Ukrajině se ne nadarmo přezdívá obilnice Evropy a česká zemědělská technika na ní jednoznačně patří. Jsem rád, že EGAP prostřednictvím Fondu Ukrajina přítomnost našich exportérů na tomto trhu podporuje, protože Ukrajiny, ale ani dalších východních trhů bychom se nyní kvůli válce neměli vzdávat,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Podporu českým exportérům se bude Ministerstvo zemědělství snažit v co největší míře zachovat i v nadcházejících úsporných letech. Zejména, aby se podařilo přeorientovat český agrární vývoz, který v minulosti směřoval z velké části do Ruské federace. To je také důvod proč Ministerstvo zemědělství plánuje v říjnu tohoto roku podnikatelskou misi do Kazachstánu a Uzbekistánu.

„Je zřejmé, že dopady války ovlivňují obchodování nejen s Ukrajinou ale i s dalšími státy jako je třeba právě Kazachstán nebo Uzbekistán. I tam nyní sledujeme zvýšený zájem o pojištění, zejména o pojištění splatnosti faktur,“ dodává předseda představenstva EGAP David Havlíček.

Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce podpořila vývoz českých firem v objemu 41,2 miliardy korun do 39 zemí světa. Pojistila například dodávku obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, vývoz piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence pojistila vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

Lukáš Kovanda: Rusko nouzově zastavilo pád rublu. Otázkou je na jak dlouho Názory Ruská centrální banka v úterý překvapivě a mimo své řádné zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o 3,50 bodu na 12 procent. Nouzovým opatřením se snaží zastavit pád rublu, který v pondělí oslabil za psychologicky důležitou hranici 100 rublů za dolar. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Země živitelka

V Českých Budějovicích dnes začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Představí se přes 600 vystavovatelů. Na zahájení přijel i premiér Petr Fiala (ODS), který bude na výstavě jednat o cenách potravin a ziscích potravinářských firem se zástupci oboru. Výstava potrvá do úterý 29. srpna, loni přilákala přes 114 tisíclidí.