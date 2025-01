Zlato je rekordně drahé. Cena stoupá kvůli obavám ze zavedení cel

Banka Goldman Sachs uvedla, že investice do zlata zůstává její nejvíce doporučovanou obchodní strategií mezi komoditami.

Reklama

Cena zlata stoupla na nový rekord nad 2800 dolarů (67 700 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Investoři nakupují zlato, které je považováno za bezpečnou investici v době nejistot, kvůli zvýšeným obavám z amerických cel, uvedla agentura Reuters. Cena kovu k okamžitému dodání před 9.00 SEČ stoupla až na 2800,99 dolaru za unci, později část zisků smazala. Objem obchodování je ale dnes nízký, protože čínské trhy jsou kvůli oslavám lunárního nového roku zavřené.

Tento měsíc si již zlato připsalo více než šest procent, když loni jeho cena vzrostla o 12 procent. Cena termínového kontraktu dnes dopoledne vykazovala růst o 0,1 procenta na 2826,50 dolaru za unci.

Michl sází na zlato. Do tří let chce mít v rezervách ČNB 100 tun žlutého kovu Trhy Česká národní banka (ČNB) v čele s guvernérem Michlem loni nakoupila 20,5 tuny zlata. Ke konci prosince se objem žlutého kovu v rezervách centrální banky zvýšil na 1,645 milionu troyských uncí, což odpovídá 51,2 tuny. Vyplývá to z údajů o struktuře devizových rezerv ČNB. Guvernér centrální banky Aleš Michl v neděli na CNN Prima News řekl, že chce do konce svého mandátu v červnu 2028 zvýšit objem zlata v rezervách na sto tun, tedy na dvojnásobek současného objemu. ČTK Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že splní svoji hrozbu a od 1. února zavede clo 25 procent na dovoz zboží z Mexika a Kanady. Zdůvodnil to přepravou fentanylu přes společné hranice, vysokým počtem migrantů a také velkým obchodním deficitem.

Reklama

Pomohou nižší sazby?

Trhy také budou pozorně sledovat dnešní zprávu o indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE). PCE je preferovaným ukazatelem inflace pro centrální banku USA (Fed) a má zásadní význam pro posouzení výhledu měnové politiky. Podle analytiků by případný pokles indexu mohl urychlit očekávání snížení úrokových sazeb a poskytnout zlatu další podporu. Šéf Fedu Jerome Powell ve středu uvedl, že údaje o inflaci a zaměstnanosti určí, kdy bude vhodné další snížení úroků. Zlatu se daří v prostředí nízkých úrokových sazeb.

Banka Goldman Sachs uvedla, že investice do zlata zůstává její nejvíce doporučovanou obchodní strategií mezi komoditami. Důvodem jsou jak strukturální faktory, jako například nákupy centrálními bankami, tak cyklické faktory, jako nákupy burzovně obchodovaných fondů. Díky těmto faktorům by zlato mělo dále růst.