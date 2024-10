Zestátním ČEZ, řekl Babiš Bloombergu. Akcie energetického gigantu vystřelily

Andrej Babiš v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že pokud se vrátí do vlády, bude usilovat o zestátnění skupiny ČEZ. Akcie energetického podniku přiživila spekulace, zavřely v zisku téměř tří procent.

Jako budoucí premiér by Andrej Babiš přistoupil ke 100% zestátnění společnosti ČEZ. Předseda hnutí ANO to řekl agentuře Bloomberg. Stát nyní vlastní 70procentní podíl v energetickém gigantu, zbytek je v rukou minoritních akcionářů.

Jako příklad hodný následování Babiš uvedl zestátnění společnosti Électricité de France. K vyplacení akcionářů by podle svých slov využil dividendy, které ČEZ odvádí státu jako většinovému akcionáři.

Menšinoví vlastníci „se starají pouze o zisk, a ne o lidi“, řekl Babiš Bloombergu a dodal, že stát jako stoprocentní vlastník by dokázal zajistit nižší ceny elektřiny a pružněji by investoval třeba do nových reaktorů.

Akcie ČEZ po středečním zveřejnění Babišových komentářů vyskočily až o 4,8 procenta, což je nejvíce za posledních osm měsíců, protože investoři spekulovali o získání prémie při odkupu. „A právě to bylo motorem dnešního růstu,“ uvedl analytik Bohumil Trampota z Komerční banky.

Později akcie ČEZ část zisků odepsaly, i tak ale zavřely v plusu přes 2,7 procenta. Index PX roste už desátý den v řadě, ve středu si polepšil o 0,52 procenta na 1639,81 bodu, čímž dále vylepšil své více než 16leté maximum.

Mezi růstové se zařadila i emise výrobce cigaret Philip Morris ČR. Růst o 0,63 procenta byl pravděpodobně podpořen příznivými kvartálními výsledky mateřské společnosti, dodal Trampota.

Výraznějšímu posílení pražské burzy ve středu bránila zejména dvojice bankovních titulů. Akcie bankovní skupiny Erste oslabily o 0,32 procenta na 1250 korun. Cenné papíry Komerční banky odepsaly čtvrt procenta.

