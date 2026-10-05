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newstream.cz Trhy Z trhu zmizely tři miliardy barelů ropy. Obnova zásob může trvat dva roky, říká šéf Saudi Aramco

Z trhu zmizely tři miliardy barelů ropy. Obnova zásob může trvat dva roky, říká šéf Saudi Aramco

Saúdská Arábie přesměrovala část vývozu zpět do Hormuzského průlivu. Využívá námořní trasu podél pobřeží Ománu, kterou vymezila americká armáda.
Profimedia.cz
vku, ČTK
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Světový trh s ropou čeká další tlak. Od začátku války na Blízkém východě z něj podle šéfa Saudi Aramco Amína Násira zmizely téměř tři miliardy barelů ropy a vyčerpané zásoby se mohou obnovovat až dva roky. Klíčový bude Hormuzský průliv. Dokud se jeho provoz plně neobnoví, napětí na trhu podle Násira nepoleví.

Napětí na světovém trhu s ropou a rafinovanými palivy jen tak neskončí. Generální ředitel Saudi Aramco Amín Násir na energetické konferenci v Londýně varoval, že tlak na dodávky bude v nejbližší době dál sílit. Doplnění světových zásob vyčerpaných během krize způsobené izraelsko-americkým útokem na Írán podle něj může trvat až dva roky. Informovala o tom agentura Reuters.

„Dokud se Hormuzský průliv plně neotevře a neobnoví se důvěra, krutou realitou zůstává, že tlak na straně nabídky i poptávky se bude stupňovat,“ uvedl Násir.

Saúdská Arábie přesměrovala část vývozu zpět do Hormuzského průlivu. Využívá námořní trasu podél pobřeží Ománu, kterou vymezila americká armáda.

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nos, ČTK

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Z trhu zmizely tři miliardy barelů

Rozsah výpadku je podle šéfa Saudi Aramco značný. Od začátku konfliktu z trhu zmizely téměř tři miliardy barelů ropy, zatímco ze zásob byla uvolněna přibližně miliarda barelů.

„Systém je již nyní na hranici svých možností,“ řekl Násir. Dosud se podle něj čerpalo především z komerčních zásob. Zbývajících šest miliard barelů v zásobách označil za „prakticky nedostupné“.

Situaci dál komplikuje pokračující konflikt na Blízkém východě. „Příměří na Blízkém východě je stále v nedohlednu a obnovení nepřátelských akcí mezi Saúdskou Arábií a Húsíi podporovanými Íránem znamená, že útoky na energetickou infrastrukturu a plavidla budou pokračovat, čímž se geopolitická riziková prémie udrží na vysoké úrovni,“ uvedl analytik společnosti PVM Oil Associates Tamas Varga.

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vku

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Vývoz ropy se přesto zotavuje

Určité zlepšení přineslo obnovení přepravy přes Hormuzský průliv. Podle údajů společnosti Kpler vzrostl vývoz ropy od důležitých producentů na Blízkém východě v září na 12,8 milionu barelů denně. Jde o nejvyšší úroveň od začátku války na Blízkém východě na konci února. Vývoz zvýšily především Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.

Tento měsíc by se měl vývoz přes Hormuzský průliv zvýšit přibližně na 7,4 milionu barelů denně. Saúdská Arábie totiž přesměrovala část svého vývozu z přístavu u Rudého moře do východního přístavu poté, co útoky poškodily její ropovod East-West.

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vku

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Hormuz zůstává kritickým místem

Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán 28. února. Teherán následně výrazně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to prostřednictvím výhrůžek i opakovaných útoků na tankery a nákladní lodě. Spojené státy v dubnu zahájily také námořní blokádu Íránu.

Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které jejich blokády nerespektovaly. Právě nejistota kolem dalšího fungování Hormuzského průlivu zůstává jedním z hlavních rizik pro světové dodávky ropy.

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