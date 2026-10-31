O konci útoků rozhodneme my, vzkazuje Chameneí. Írán má rozšířit seznam cílů
rán varuje Spojené státy před obnovením bojových operací. Duchovní vůdce Modžtaba Chameneí podle zveřejněného prohlášení nařídil armádě reagovat okamžitě a bez geografických omezení. Výhrůžka přichází poté, co americký tisk informoval o plánech dalších úderů na íránská jaderná zařízení i energetickou infrastrukturu. Teherán přitom přímá jednání s Washingtonem nyní neplánuje.
Íránské ozbrojené síly mají na případné nové útoky odpovědět okamžitě a bez geografických omezení. Vyplývá to z prohlášení připisovaného nejvyššímu duchovnímu Modžtabovi Chameneímu, které bylo zveřejněno na platformě Telegram a o němž informovala agentura Reuters. Podle AFP jde o otevřené varování Spojeným státům, aby neobnovovaly bojové operace proti Íránu.
„Pokud nepřátelé znovu zahájí vojenské nebo teroristické útoky, budou to ozbrojené síly Islámské republiky a íránský lid, kdo určí okamžik a podmínky jejich ukončení,“ stojí v prohlášení. Armáda podle něj zároveň musí aktualizovat seznam vojenských cílů tak, aby americká a izraelská „hmotná a nehmotná“ aktiva byla v dosahu íránských sil.
Chameneí se od únorových úderů neukázal
Chameneí se na veřejnosti neobjevil od 28. února, kdy byl vážně zraněn při americko-izraelských leteckých úderech. Ty odstartovaly válku a zahynul při nich jeho otec, tehdejší nejvyšší duchovní Alí Chameneí. Nynější výhrůžky tak přicházejí prostřednictvím zveřejněného prohlášení.
Donald Trump znovu vytáhl na Írán hrozbu vojenské síly. A tentokrát ji postavil jako jednoduchou volbu: buď dohoda s Washingtonem, nebo další údery.
„Buď se s nimi dohodnu, nebo je dorazím.“ Trump postavil Írán před další ultimátum
Politika
Donald Trump znovu vytáhl na Írán hrozbu vojenské síly. A tentokrát ji postavil jako jednoduchou volbu: buď dohoda s Washingtonem, nebo další údery.
Deník The New York Times nedávno napsal, že Spojené státy a Izrael plánují krátkou a intenzivní sérii dalších úderů, kterou chtějí zahájit po volbách do amerického Kongresu 3. listopadu. Terčem mají být jaderná a vojenská zařízení i energetická infrastruktura. Cílem je podle deníku přimět Teherán přijmout americké podmínky pro vyjednávání, což se Washingtonu od začátku konfliktu nepodařilo.
Vanceův dopis vyvolal otázky. Přímá jednání se nechystají
Vedle vojenských výhrůžek pokračují také diplomatické vzkazy. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí televizi Al-Džazíra řekl, že se vedení země zabývalo dopisem amerického viceprezidenta J. D. Vance. Zároveň ale uvedl, že Írán v tuto chvíli žádná přímá jednání se Spojenými státy neplánuje.
Vance, který vedl americkou delegaci při minulých mírových rozhovorech, zaslal dopis vysoce postavenému íránskému představiteli dříve tento týden. Podle deníků The New York Times a The Wall Street Journal v něm nabídl obnovení mírových jednání. Prezident Donald Trump to však popřel. Dopis se podle něj týkal pouze návrhu ohledně zdravotnického vybavení.
Válka zdražila ropu i tankování v USA
Spojené státy zahájily válku s Íránem na konci února společnými údery s Izraelem. Trump původně prohlašoval, že cílem je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá několik týdnů. Teherán však odpověděl mimo jiné útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Ty přispěly k výraznému růstu cen ropy, který se promítl i do prudkého zdražení pohonných hmot u amerických čerpacích stanic.