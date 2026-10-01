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newstream.cz Trhy Čína utahuje kohouty. Brent se vrátil nad sto dolarů za barel

Čína utahuje kohouty. Brent se vrátil nad sto dolarů za barel

Čína utahuje kohouty. Brent se vrátil nad sto dolarů za barel
ČTK
Veronika Kudrnová
vku
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Ještě ráno ropa zlevňovala. Pak přišla zpráva z Číny a všechno je jinak. Brent během několika hodin obrátil směr, vyskočil o více než dvě procenta a znovu překonal psychologickou hranici 100 dolarů za barel. Čínské rafinerie totiž podle Reuters pozastavily říjnový vývoz paliv, aby ochránily domácí zásoby. Na trhu už napjatém válkou mezi USA a Íránem stačila další obava o dodávky k prudkému růstu cen.

Na ropném trhu stačilo několik hodin, aby se nálada otočila o 180 stupňů. Brent ve čtvrtek nejprve ztrácel zhruba procento a obchodníci začínali sázet na uklidnění situace kolem dodávek z Blízkého východu. Pak ale dorazila zpráva z Číny.

Peking chce podle zdrojů agentury Reuters zajistit dostatek paliv pro vlastní trh a čínské rafinerie proto pozastavily jejich vývoz plánovaný na říjen. Státní ropný gigant PetroChina měl zrušit několik zásilek benzinu a leteckého paliva.

Reakce byla rychlá. Brent s prosincovým termínem dodání obrátil z přibližně jednoprocentního poklesu do růstu o 2,4 procenta a dostal se na 100,36 dolaru za barel. Americká ropa WTI přidávala 2,5 procenta na 92,70 dolaru.

Zpráva přichází v okamžiku, kdy je světový trh s ropou a palivy mimořádně citlivý na jakýkoli náznak omezení nabídky. Dodávky už narušuje válka mezi Spojenými státy a Íránem a pokračující válka Ruska proti Ukrajině.

Informace o čínském omezení exportu zatím navíc není oficiálně potvrzena. Reuters se odvolává na několik nejmenovaných zdrojů a CNBC, která o pohybu cen informovala, uvedla, že zprávu nedokázala nezávisle ověřit.

Saúdská Arábie přesměrovala část vývozu zpět do Hormuzského průlivu. Využívá námořní trasu podél pobřeží Ománu, kterou vymezila americká armáda.

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Saúdská Arábie vyváží nejvíce ropy od začátku války USA a Izraele s Íránem. Zářijové dodávky podle údajů společnosti Kpler dosahují v průměru šesti milionů barelů denně, téměř o 80 procent více než v srpnu. Vývoz roste navzdory útokům na infrastrukturu i přetrvávajícímu nebezpečí pro tankery v Hormuzském průlivu, uvedla CNBC.

nos, ČTK

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Ropa během dne otočila

Vývoj ukazuje, jak citlivý je nyní ropný trh na jakoukoli zprávu týkající se dodávek. Ceny přitom před zprávami z Číny klesaly, protože se postupně obnovuje export ropy z Blízkého východu.

Podle banky UOB se objem vývozu blízkovýchodní ropy přibližuje úrovním před válkou. Horší zůstává situace u ropných produktů, zejména benzinu, jejichž dodávky zaostávají.

Část tlaku na ceny zmírnilo také obnovení nakládky ropných tankerů v saúdskoarabském přístavu Janbú u Rudého moře. Saúdská Arábie znovu zprovoznila svůj ropovod East-West Pipeline, který umožňuje dopravovat ropu z oblasti Perského zálivu k Rudému moři a obejít tak Hormuzský průliv.

Ten je podle CNBC v souvislosti s konfliktem zablokován Íránem.

Hormuzský průliv je po sedmi měsících prakticky otevřený, hlásí největší americká banka JPMorgan. Ropa se přesto drží kolem 100 dolarů za barel.

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Lukáš Kovanda

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Trh dál sleduje Írán

Právě vývoj konfliktu s Íránem zůstává jedním z hlavních faktorů určujících ceny ropy. Obchodníci sledují, zda se podaří dosáhnout diplomatického posunu a zmírnit obavy z dalších výpadků dodávek.

Američtí a íránští představitelé podle Reuters v pondělí během Valného shromáždění OSN v New Yorku vedli oddělená nepřímá jednání se zprostředkovateli.

Čtvrteční cenový skok ale ukazuje, že kromě samotné těžby ropy začíná trh výrazně sledovat také dostupnost benzinu, leteckého paliva a dalších ropných produktů. Případné omezení jejich vývozu z Číny by nabídku na globálním trhu dále utáhlo.

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Řidiči od dneška tankují levnější naftu. Po zavedení cenových stropů spadla u některých českých čerpacích stanic její cena proti středě až o tři koruny za litr. U benzinu je změna podstatně méně výrazná – řada pump se pod nově stanovený strop vešla už před začátkem regulace.

ČTK, vku

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