Čína utahuje kohouty. Brent se vrátil nad sto dolarů za barel
Ještě ráno ropa zlevňovala. Pak přišla zpráva z Číny a všechno je jinak. Brent během několika hodin obrátil směr, vyskočil o více než dvě procenta a znovu překonal psychologickou hranici 100 dolarů za barel. Čínské rafinerie totiž podle Reuters pozastavily říjnový vývoz paliv, aby ochránily domácí zásoby. Na trhu už napjatém válkou mezi USA a Íránem stačila další obava o dodávky k prudkému růstu cen.
Na ropném trhu stačilo několik hodin, aby se nálada otočila o 180 stupňů. Brent ve čtvrtek nejprve ztrácel zhruba procento a obchodníci začínali sázet na uklidnění situace kolem dodávek z Blízkého východu. Pak ale dorazila zpráva z Číny.
Peking chce podle zdrojů agentury Reuters zajistit dostatek paliv pro vlastní trh a čínské rafinerie proto pozastavily jejich vývoz plánovaný na říjen. Státní ropný gigant PetroChina měl zrušit několik zásilek benzinu a leteckého paliva.
Reakce byla rychlá. Brent s prosincovým termínem dodání obrátil z přibližně jednoprocentního poklesu do růstu o 2,4 procenta a dostal se na 100,36 dolaru za barel. Americká ropa WTI přidávala 2,5 procenta na 92,70 dolaru.
Zpráva přichází v okamžiku, kdy je světový trh s ropou a palivy mimořádně citlivý na jakýkoli náznak omezení nabídky. Dodávky už narušuje válka mezi Spojenými státy a Íránem a pokračující válka Ruska proti Ukrajině.
Informace o čínském omezení exportu zatím navíc není oficiálně potvrzena. Reuters se odvolává na několik nejmenovaných zdrojů a CNBC, která o pohybu cen informovala, uvedla, že zprávu nedokázala nezávisle ověřit.
Saúdská Arábie vyváží nejvíce ropy od začátku války USA a Izraele s Íránem. Zářijové dodávky podle údajů společnosti Kpler dosahují v průměru šesti milionů barelů denně, téměř o 80 procent více než v srpnu. Vývoz roste navzdory útokům na infrastrukturu i přetrvávajícímu nebezpečí pro tankery v Hormuzském průlivu, uvedla CNBC.
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Saúdská Arábie vyváží nejvíce ropy od začátku války USA a Izraele s Íránem. Zářijové dodávky podle údajů společnosti Kpler dosahují v průměru šesti milionů barelů denně, téměř o 80 procent více než v srpnu. Vývoz roste navzdory útokům na infrastrukturu i přetrvávajícímu nebezpečí pro tankery v Hormuzském průlivu, uvedla CNBC.
Ropa během dne otočila
Vývoj ukazuje, jak citlivý je nyní ropný trh na jakoukoli zprávu týkající se dodávek. Ceny přitom před zprávami z Číny klesaly, protože se postupně obnovuje export ropy z Blízkého východu.
Podle banky UOB se objem vývozu blízkovýchodní ropy přibližuje úrovním před válkou. Horší zůstává situace u ropných produktů, zejména benzinu, jejichž dodávky zaostávají.
Část tlaku na ceny zmírnilo také obnovení nakládky ropných tankerů v saúdskoarabském přístavu Janbú u Rudého moře. Saúdská Arábie znovu zprovoznila svůj ropovod East-West Pipeline, který umožňuje dopravovat ropu z oblasti Perského zálivu k Rudému moři a obejít tak Hormuzský průliv.
Ten je podle CNBC v souvislosti s konfliktem zablokován Íránem.
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Trh dál sleduje Írán
Právě vývoj konfliktu s Íránem zůstává jedním z hlavních faktorů určujících ceny ropy. Obchodníci sledují, zda se podaří dosáhnout diplomatického posunu a zmírnit obavy z dalších výpadků dodávek.
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Čtvrteční cenový skok ale ukazuje, že kromě samotné těžby ropy začíná trh výrazně sledovat také dostupnost benzinu, leteckého paliva a dalších ropných produktů. Případné omezení jejich vývozu z Číny by nabídku na globálním trhu dále utáhlo.
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