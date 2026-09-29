Dimon si vypůjčil Trumpův slogan a obrátil ho proti jeho clům. Evropě nabízí „velkou a krásnou“ dohodu
Donald Trump staví obchodní politiku na clech, nátlaku a tvrdém vyjednávání i s nejbližšími spojenci. Šéf JPMorgan Jamie Dimon přichází s téměř opačným receptem. Spojené státy by podle něj měly s Evropou vytvořit obří zónu volného obchodu a postupně do ní přizvat další demokratické spojence. Podmínku ale má: Evropa se musí konečně ekonomicky reformovat, posílit obranu a přestat být strategicky závislá na ostatních.
Jamie Dimon si pro svůj plán vypůjčil slovník samotného Donalda Trumpa. Spojené státy mají podle něj Evropě nabídnout jednu „big, beautiful“ – tedy „velkou a krásnou“ – ekonomickou dohodu o volném obchodu.
Za trumpovským sloganem se ale skrývá myšlenka, která jde proti současnému protekcionistickému kurzu Bílého domu.
Zatímco Trump používá cla jako jeden z hlavních nástrojů své hospodářské a zahraniční politiky, šéf největší americké banky JPMorgan Chase navrhuje mnohem těsnější propojení západních ekonomik. USA a Evropa by podle něj měly vytvořit silný ekonomický blok, který by mohl určovat pravidla světového obchodu a zároveň čelit rostoucí ekonomické síle Číny a tlaku autoritářských režimů.
Dimon svůj plán představil v komentáři pro The Wall Street Journal, o němž informovala americká CNBC.
„Domnívám se, že by Spojené státy měly Evropě nabídnout významnou pobídku,“ napsal Dimon. Pokud Evropa uskuteční zásadní ekonomické a vojenské reformy včetně kroků důležitých pro bezpečnost a odolnost, měly by s ní Spojené státy podle něj vyjednat rozsáhlou ekonomickou dohodu o volném obchodu.
Současné spory mezi Washingtonem a Evropou jsou podle Dimona ve srovnání s možnými přínosy takové dohody druhořadé.
Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.
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Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.
Trump staví bariéry. Dimon je chce bourat
Kontrast s politikou současného amerického prezidenta je výrazný.
Trumpova administrativa vsadila na cla a tvrdé obchodní vyjednávání. Napětí přitom nezasahuje jen Čínu nebo jiné geopolitické konkurenty Spojených států, ale také tradiční americké spojence včetně Evropské unie a Kanady.
Dimon nabízí jinou logiku: pokud chce Západ obstát v ekonomickém soupeření s Čínou a zároveň čelit bezpečnostním hrozbám, neměl by mezi svými členy budovat nové obchodní překážky. Naopak by měl ekonomiky spojenců propojit ještě těsněji.
A Evropa by byla pouze začátkem.
Dimon by chtěl do budoucího uskupení přizvat také Kanadu, Mexiko, Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii a Filipíny. Vznikl by tak rozsáhlý obchodní blok Spojených států a jejich demokratických spojenců.
Hladší obchodní vztahy by podle něj znamenaly pro USA a jejich partnery zásadní změnu. Umožnily by jim výrazněji určovat globální pravidla obchodu a současně je spojily tváří v tvář tlaku autoritářských režimů.
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Nabídka pro Evropu má ale tvrdé podmínky
Dimon rozhodně nenabízí Evropě volný obchod zadarmo. Jeho vzkaz starému kontinentu je zároveň poměrně nekompromisní: reformujte se.
Evropská unie má podle něj konečně dokončit dlouho budovanou unii kapitálových trhů a bankovní unii, zvýšit svou konkurenceschopnost a realizovat doporučení obsažená ve zprávě bývalého prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho.
A nejde pouze o ekonomiku.
Evropa podle Dimona musí posílit obranné schopnosti, konsolidovat obranný průmysl, zvýšit energetickou nezávislost a omezit strategické závislosti. Teprve ekonomicky a vojensky silnější Evropa může být pro Spojené státy skutečně silným partnerem.
„Evropa, která dokáže mobilizovat kapitál, rozvíjet inovativní společnosti, konsolidovat obrannou výrobu, snižovat strategické závislosti a vytvářet silnější růst, by byla schopnějším bezpečnostním partnerem, odolnějším ekonomickým partnerem a silnější protiváhou ekonomické síle Pekingu,“ uvedl Dimon.
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Evropské miliardy odtékají jinam
Dimon přitom míří na jednu z největších evropských slabin. Kontinent má obrovské množství soukromých úspor, jenže je nedokáže dostatečně proměnit v kapitál pro růst vlastních firem.
Právě proto Evropská unie usiluje o hlubší integraci kapitálových trhů. Evropská komise upozorňuje, že z EU v čistém vyjádření každoročně odtéká kolem 300 miliard eur, především do Spojených států.
Evropa přitom peníze potřebuje doma. Podle údajů citovaných Evropskou komisí bude do roku 2030 potřebovat dodatečné investice ve výši 750 až 800 miliard eur ročně. A k tomu přichází potřeba výrazně zvýšit investice do obrany.
Dimon na evropské problémy neupozorňuje poprvé. Už loni při setkání s evropskými byznysmeny a politiky v Irsku formuloval svůj pohled podstatně méně diplomaticky. Při srovnání se Spojenými státy a Asií Evropanům vzkázal: „Prohráváte.“
Trump chce Ameriku na prvním místě. Dimon chce silnější Západ
Rozdíl mezi oběma přístupy není v tom, že by Dimon chtěl oslabit Spojené státy ve prospěch Evropy. Právě naopak.
Také podle něj musí Washington zajistit, aby si Spojené státy udržely postavení nejsilnější světové vojenské a ekonomické mocnosti. Amerika podle Dimona potřebuje oživit svůj „americký sen“ i hodnoty, které podle něj u části společnosti oslabují.
Liší se především recept.
Trump sází na ekonomickou sílu samotných Spojených států, cla a schopnost Washingtonu vynutit si lepší podmínky. Dimon vidí velkou část americké síly také v síti ekonomicky silných spojenců.
Právě proto chce propojit reformovanou Evropu se Spojenými státy a případně dalšími demokratickými zeměmi do mnohem těsnějšího ekonomického celku.
Pokud by se podle něj podařilo spojit obnovený důraz na americké hodnoty a spojenectví s odvážnými reformami v Evropě, byl by to ekonomický a geopolitický „home run“. Dimon dokonce tvrdí, že by takové uspořádání mohlo zajistit sílu západního světa na dalších 250 let.
V době, kdy Trump používá cla také vůči tradičním partnerům Ameriky, tak jeden z nejmocnějších amerických bankéřů přichází s velmi odlišnou vizí. Západ podle ní neposílí tím, že mezi sebou jeho členové postaví další bariéry, ale tím, že je začnou bourat.
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