Výrobce dveří Doornite míří na burzu. Od investorů chce nejméně 80 milionů korun
Český výrobce dveří a zárubní Doornite vstupuje na trh START pražské burzy. Investorům chce nabídnout až 20 procent nových akcií a získat nejméně 80 milionů korun. Kapitál má urychlit investice do výroby, zvýšit její kapacitu a může posloužit také k financování akvizic.
Společnost Doornite se chystá vstoupit na trh START pražské burzy. Záměr oznámila na začátku září, samotný úpis akcií má následovat v první polovině října. Firma chce nabídnout investorům až pětinu svých akcií. Veškeré prostředky z emise mají zůstat ve společnosti, současní vlastníci své akcie neprodávají.
„Jdeme si pro minimálně 80 milionů, to je ta spodní hranice,“ uvedl v rozhovoru pro Newstream generální ředitel Doornite Pavel Šatný. Podle něj firma zvolila kapitálový trh jako alternativu k tradičnímu bankovnímu financování. Jedním z hlavních důvodů je snaha výrazně urychlit plánované investice.
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Český výrobce interiérových dveří Doornite potvrzuje pověst jedné z nejrychleji rostoucích firem ve svém segmentu. Polovina výroby dnes míří na export a společnost dál posiluje zejména na Balkáně a v Beneluxu.
„Plány, které máme investičně třeba na tři roky, zvládneme za rok a půl,“ řekl Šatný. Peníze mají směřovat do nových výrobních technologií, automatizace, zvýšení kapacity i vývoje nových produktů. Podle údajů zveřejněných pražskou burzou chce Doornite pokračovat také v digitalizaci výroby. Firma očekává, že některé investice umožní zvýšit kapacitu současných zařízení až o 20 procent.
Kapacity jsou naplněné
Právě výrobní kapacity jsou podle Šatného v současnosti jednou z hlavních překážek dalšího růstu. Na českém trhu firma zakázky podle něj neodmítá, v zahraničí už si ale musí vybírat a některé méně prioritní objednávky odmítá. Doornite odhaduje svůj podíl na českém trhu zhruba na deset až 12 procent a další prostor vidí mimo jiné v bytové výstavbě.
Společnost dnes vyváží do dvanácti evropských zemí. Za nejvýznamnější zahraniční trhy označuje Benelux a státy bývalé Jugoslávie. Firma má například vlastní showroom a zaměstnance v Bělehradě, a právě balkánský region považuje za jedno z míst s výrazným potenciálem dalšího růstu.
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Doornite přitom nechce růst pouze organicky. Část kapitálu získaného na burze může využít také na akvizice. Firma podle Šatného sleduje možné cíle v Česku i v zemích bývalé Jugoslávie a nemusí jít pouze o výrobce dveří. Zajímají ji například společnosti z oblasti podlah a dalších částí interiéru.
„Pořád jednáme o nějakých akvizicích,“ řekl Šatný. Cílem je rozšiřovat firmu z výrobce dveří na dodavatele komplexnějšího interiérového řešení.
Miliardové tržby jako další meta
Management si stanovil také výrazný růstový cíl. Tržby Doornite chce dostat na jednu miliardu korun. Bez akvizice by toho podle Šatného firma mohla dosáhnout zhruba za tři roky, s vhodným nákupem další společnosti by se cesta mohla zkrátit přibližně na rok a půl.
Trh START přitom vedení firmy nevnímá jako konečnou stanici. „To je jenom začátek pro nás. My chceme co nejdřív jít na Prime Market,“ uvedl Šatný. Miliardové tržby podle něj mají být jedním z předpokladů, aby firma mohla později zamířit i na hlavní trh pražské burzy.
Doornite má výrobní tradici sahající do roku 1957. Pod současnou značkou funguje od roku 2021, kdy podnik převzal český management od americké skupiny Masonite. Podle pražské burzy je dnes největším českým výrobcem dveří a zárubní.
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