Z dětského koníčku kasino pro bohaté. Japonsko chce zkrotit Pokémony
Japonsko začíná řešit trh, který vyrostl ze školních sbírek v miliardový byznys. Sběratelské karty Pokémon či Yu-Gi-Oh už podle tamních politiků nejsou jen hračkou, ale aktivem s cenami v milionech dolarů. Prudký růst trhu podle Bloombergu přitahuje padělatele a otevírá prostor pračkám peněz. Vláda proto zvažuje nová pravidla.
Japonsko začíná zvažovat regulaci rychle rostoucího trhu se sběratelskými kartami. Podle agentury Bloomberg vládu znepokojuje, že se z karet Pokémon nebo Yu-Gi-Oh stal lukrativní investiční byznys, ve kterém se ceny některých kusů šplhají do milionů dolarů. Prudký růst hodnot zároveň podporuje padělání a praní špinavých peněz.
„Sběratelské karty už nejsou jen běžným spotřebním zbožím,“ uvedla skupina vládní Liberálnědemokratické strany, která se tématem zabývá. Rychlý růst trhu a rostoucí majetková hodnota karet podle ní vytvořily problémy, které už nelze přehlížet.
Z dětského koníčku miliardový trh
Sbírání a obchodování s kartami bylo dlouho zábavou školáků a fanoušků. Dnes jde ale o globální trh, na němž se obchoduje s velmi drahými sběratelskými předměty. Silná poptávka vyhnala ceny tak vysoko, že jediná karta může stát miliony dolarů. V únoru se například vzácná karta Pokémon ze sbírky youtubera Logana Paula prodala za zhruba 16 milionů dolarů.
Rychle roste i samotný japonský trh. Za čtyři roky do roku 2025 se zvětšil o 90 procent na 338 miliard jenů, tedy 2,1 miliardy dolarů.
Pokémon karty se z dětského koníčku proměnily v trh, kde se míchá nostalgie, spekulace, kryptopeníze i překupnictví. Nové balíčky vyprodávají během minut, sběratelé čekají ve frontách a nejvzácnější karty se prodávají za miliony dolarů.
Nostalgie, chamtivost a Pikachu. Pokémon karty zažívají šílenou rally
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Pokémon karty se z dětského koníčku proměnily v trh, kde se míchá nostalgie, spekulace, kryptopeníze i překupnictví. Nové balíčky vyprodávají během minut, sběratelé čekají ve frontách a nejvzácnější karty se prodávají za miliony dolarů.
Z karet se stalo investiční aktivum
Pro vládu je problémem hlavně to, že se z původně sběratelských předmětů stává investiční aktivum, jehož hodnota se sleduje a obchoduje podobně jako u umění nebo jiných alternativních investic. Politická skupina si vyslechla informace, že hodnoty karet z velké části určuje americká společnost, přestože značky jako Pokémon nebo Yu-Gi-Oh mají japonský původ.
Předseda nového uskupení, poslanec Liberálnědemokratické strany Seiji Kihara, chce podle Bloombergu debatu zaměřit na podporu japonského duševního vlastnictví a obsahu. Zároveň ale varuje před příliš tvrdou regulací.
Japonsko podle něj nechce zopakovat zkušenost s kryptoměnami, kde přísná pravidla brzdila růst domácího odvětví a část byznysu se přesunula do Spojených států.
Skupina má nyní připravit doporučení k „vhodnému nastavení pravidel“ i k podpoře celého odvětví. V dalších debatách chce vyslechnout výrobce a další hráče na trhu.
Japonsko tak hledá rovnováhu mezi podporou domácích značek, které se staly světovým fenoménem, a snahou dostat pod kontrolu trh, kde se z nostalgie a fanouškovství stal prostorem pro velké peníze.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.