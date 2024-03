Týden tradera: Trhy si dávají pauzu, o zábavu se postaral bitcoin

Zatímco na kryptoměnách probíhá jeden z nejvýraznějších „bull runů“ v historii, ostatní aktiva si spíše vybírají krátkou přestávku a probíhá zde určitá konsolidace. Hlavní americký index S&P 500 se nachází pod 5100 body, kdy investoři vyčkávají na další významnější impulsy.

Reklama

Americká ekonomika rostla od října do prosince silným tempem 3,2 procenta ročně, a to díky zdravým spotřebitelským výdajům, jedná se pouze o mírné zhoršení původního rychlého odhadu. Růst ve Spojených státech nyní již šest čtvrtletí po sobě překračuje dvě procenta, čímž se vymyká obavám, že vysoké úrokové sazby uvrhnou největší světovou ekonomiku do recese. Z mého pohledu tamní centrální banka nemusí se sazbami směrem dolů nikam spěchat. Ekonomika je evidentně velmi odolná, stejně jako „sticky“ inflace.

Nárůst poptávky po Bitcoinu, který je důsledkem nových burzovně obchodovaných fondů (tzv. ETF fondy), výrazně převyšuje množství bitcoinů, které jsou jejich dlouholetí držitelé ochotni prodat. Právě to zažehlo současný růst a hlad po kryptu na trzích. Bitcoin vyrostl až o 13 procent na 63 968 dolarů. Poprvé od listopadu 2021 tak překonal 60 tisíc dolarů. Kryptoměny jsou nyní ve stavu „FOMO“, kdy čím dál více investorů naskakuje za každou cenu do trhu. Případný tržní propad může být poměrně nelítostný, trh se zdá totiž minimálně krátkodobě již poměrně hodně „překoupený“.

Výsledky za poslední čtvrtletí 2023 představila těžká váha Pražské burzy - finanční dům Erste Bank. Čisté úrokové výnosy dosáhly výše 1,806 miliardy eur, což bylo dvě procenta pod konsensem trhu. Na úrovni čistého zisku banka vykázala 688 milionů eur, přičemž šlo o meziroční nárůst o rovnou třetinu. Výhled pro rok 2024 pracuje s jednociferným růstem úvěrů, který ale bude doprovázen poklesem čistého úrokového výnosu. Ten by měl klesnout meziročně o tři procenta. To akcie nepřijaly zrovna pozitivně a reagovaly prudkým poklesem o více než čtyři procenta. Pozitivním faktorem je růst dividendového výnosu - společnost oznámila, že zvyšuje dividendu na 2,70 eura na akcii. Oznámen byl rovněž odkup akcií ve výši až 500 milionů eur. To by měl být stabilizační faktor pro akcie Erste do budoucích měsíců.