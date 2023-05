Týden tradera: Tradiční tanec kolem zadluženosti v USA děsí burziány

V uplynulém období technologické společnosti dál táhnuly americký akciový trh vzhůru, když zejména Microsoft v očekávání „boomu“ AI atakuje svoje historická maxima. Americký Nasdaq se nachází na nejvyšších úrovních od loňského srpna. Situace kolem jednání o dluhovém limitu USA se postupně zlepšuje. Prezident Biden zůstává optimistický ohledně dosažení dohody, ale trhy sledují především komentáře předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho k této otázce. A co se děje okolo akcií ČEZ?

Jedná se o takovou ohranou písničku. Z doslova železnou pravidelností se americká ekonomika zadlužuje, a po čase to vždy vede k náročným politickým jednáním ohledně dluhového stropu, který je potřeba adekvátně navýšit. Prezident Joe Biden a republikánští představitelé vyjádřili po mimořádných jednáních v Bílém domě opatrný optimismus, že dohoda o zvýšení dluhového stropu USA je na dosah.

Předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy však řekl, že obě strany jsou stále ještě daleko od dosažení kompromisu. Kvůli této patové situaci musel prezident Biden přerušit zahraniční cestu. Bez dohody by USA mohly již 1. června vstoupit do kalamitního stavu neschopnosti splácet svůj dluh ve výši 31,4 bilionu dolarů.

V minulosti neschopnost se dohodnout nad navýšením dluhového stropu vedla k ztrátě prestižního AAA ratingu. V případě, že by se politici napříč politickým spektrem nebyli schopni dohodnout, tak by daný stav výrazně ohrozil americkou ekonomiku a poslal finanční trhy výrazně dolů. Situace má dopad i na politiku Fedu. Trhy nyní vidí pravděpodobnost zvýšení sazeb v červnu opět kolem 20 procent, zatímco celkový objem snížení sazeb viděný do konce roku byl snížen na méně než 60 bazických bodů.

Jak to dopadne s ČEZ

Vláda si otevřela prostor pro restrukturalizaci společnosti ČEZ, když 17. května uskutečnila svůj záměr o reformě zákona o přeměnách obchodních společností. "Hlavním cílem je jednak zapracovat do českého právního řádu novou evropskou směrnici, která upravuje přeshraniční přemístění sídla, přeshraniční fúze a přeshraniční rozdělení, ale také reaguje na poznatky praxe," stojí ve sdělení Vladimíra Řepky, mluvčího ministerstva spravedlnosti.

V předloženém návrhu stojí, že kvalifikovaná většina potřebná pro schválení rozdělení se mění na 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, a to za současného navýšení usnášeníschopnosti, která má přesahovat 2/3 základního kapitálu. Akcionáři se tak obávají, že se je pokusí vláda z ČEZ vystrnadit. Akcie společnosti v týdnu významně klesaly.

V dubnu došlo opět ke zpomalení meziročního růstu cen výrobců (PPI) v průmyslu a stavebnictví, zatímco v zemědělství téměř došlo k zastavení. V průmyslovém sektoru se ceny zvýšily o 6,4 procenta oproti dubnu loňského roku, stavební práce zdražily o 7,8 procenta a v zemědělství ceny stouply o pouhých 0,1 procenta. Jedná se o jednoznačně pozitivní zprávu, která potvrzuje, že inflační tlaky v české ekonomice skutečně začínají viditelně polevovat. ČNB by tak na svém dalším zasedání nemusela přikročit k úpravě sazeb vzhůru.