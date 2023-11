Týden tradera: Samé dobré zprávy pro investory i střadatele

Zveřejněná data o inflaci v USA přinesla na trhy pokračování silné rally. Sazby amerického Fedu by tedy mohly klesat již v polovině roku 2024. S těmito silnými fundamenty se hlavní americký index S&P 500 přiblížil významné metě 4500 bodů a přímo na dostřel letošních maxim.

Reklama

Inflace v USA se dále zklidňuje, což je jednoznačně pozitivní pro trh i ekonomiku celkově. Cenová hladina měřená indexem spotřebitelských cen (CPI) se v říjnu meziročně snížila na 3,2 procenta. Tento údaj byl nižší než zářijový údaj o inflaci ve výši 3,7 procenta. Rovněž zveřejněný index cen výrobců (PPI) v říjnu meziročně vzrostl jen o 1,3 procenta, což je méně než 2,2procentní nárůst zaznamenaný v září. Na měsíční bázi se jádrový PPI vůbec nezměnil.

Výše uvedená data potvrzují příběh o tom, že největší světová ekonomika by se nemusela potýkat s nějakou formou stagflace podobně, jako v 70. letech. To je pro akcie výborná zpráva. Fed má evidentně již nějakou dobu svoje „odpracováno“ a sazby by tedy mohly klesnout až o 50 bazických bodů v polovině roku 2024.

Zase se mluví o IPO SpaceX

Společnost SpaceX, založená americkým podnikatelem Elonem Muskem, možná plánuje vydání primární veřejné nabídky (IPO) své rychle expandující satelitní služby Starlink na konci roku 2024. Miliardář Ron Baron, investor ve společnosti SpaceX, ve svém vystoupení pro televizi CNBC uvedl, že předpokládá, že do čtyř let by měla hodnota SpaceX dosáhnout 250 až 300 miliard dolarů, což je až dvojnásobek současné hodnoty společnosti, která činí 150 miliard dolarů. Věřím, že po těchto akciích by se na trhu zaprášilo.

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dlouhodobý investiční produkt (DIP), který umožní investovat do akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů s cílem zajištění se ve stáří a s daňovým zvýhodněním. Daňové zvýhodnění v DIP bude vidět. První rovinou zvýhodnění investic s DIP je sleva na dani, konkrétně možnost odpočtu ze základu daně do výše 48 tisíc korun ročně.

Mohlo by se tak celkově jednat o výraznou vzpruhu pro domácí kapitálový trh. Věc tedy velmi vítám, a to i vzhledem k tomu, že zvyšuje tlak na osobní zodpovědnost v rámci osobních financí a měla by vést ke zvýšení finanční gramotnosti u obyvatel ČR.