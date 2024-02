Týden tradera: Na trhy se vrátil strach z inflace

Inflace v USA opět sílí, což burzy nevidí zrovna rády. Minulý týden došlo po zveřejnění dat spotřebitelské inflace k nárůstu volatility, poklesu akcií a krátkodobému ústupu z nových historických maxim. Index S&P 500 se tedy navrátil blíže k hladině 4900 bodů. Co aktuální zrychlení inflace může znamenat pro rozhodování amerického Fedu?

Cenová hladina v lednu vzrostla v USA více, než se očekávalo, protože na spotřebitele působily stále vysoké ceny bydlení. Index spotřebitelských cen, široce založený ukazatel cen zboží a služeb, s nimiž se setkávají zákazníci v celé ekonomice, se za měsíc zvýšil o 0,3 procenta. Na dvanáctiměsíční bázi to znamenalo pokles z prosincových 3,4 procenta na 3,1 procenta.

Trhy nyní pracují s očekáváním až čtyř poklesů úrokových sazeb v USA do konce letošního roku. Přitom před měsícem očekávání přesahovalo dokonce šest poklesů sazeb v roce 2024. Sazby ve stylu „higher for longer“ tu tak s námi budou nejspíš dál. Zpráva vyvolala poměrně výrazný pokles akcií, zejména „překoupené“ technologie dost korigovaly svoje předchozí nárůsty.

Ceny energetických komodit se na burzách v Evropě dále významně propadají. Na vině je zejména mimořádně teplé počasí, dostatečné dodávky plynu nebo úspory odběratelů. Změnu nepřináší ani vyhrocení konfliktů na Blízkém východě či pokračování války na Ukrajině. Elektřina tak poklesnula hlouběji k 70 EUR za MWh, zemní plyn v klíčovém uzlu TTF v Nizozemsku pak sestoupil až k 24 EUR za MWh, což jsou nejnižší úrovně od poloviny roku 2021. Firmám i spotřebitelům by se tak postupně mělo více ulevit.

Slabší koruna začíná komplikovat strategii ČNB v rámci snižování úrokových sazeb. V době vysoké inflace v ekonomice a vysokých úrokových sazeb fungovala poměrně silná koruna jako jedno z protiinflačních opatření. To se nyní mění. Koruna na páru EUR/CZK oslabila až k 25,4 koruny za euro, což je nejnižší hodnota od roku 2022, kdy vypuknul konflikt na Ukrajině. Na druhou stranu slabší kurz „kačky“ by měl pomoci domácím exportérům a podpořit ekonomický růst. Pro bankovní radu to v každém případě bude znamenat rozhodování o obezřetnějším přístupu k uvolnění měnové politiky v domácí ekonomice.