Týden tradera: Automobilka Tesla zklamala, Netflix naopak posiluje

Na trh dorazily poměrně silné výprodeje, které způsobila nervozita z dění na Blízkém východě. Náladu nezlepšily ani výsledky velkých společností, jako je Bank of America nebo Netflix. Americký index S&P 500 se vrátil blíže k 4300 bodům. Výnos desetiletého amerického dluhopisu dosáhl 5 procent, což je nejvyšší hodnota od roku 2007, tedy před začátkem turbulencí ve finančním sektoru.

Výnosy amerických státních dluhopisů během minulého týdne opět rostly. Desetiletý instrument posunul nejvyšší hodnoty výnosu od roku 2007 nad 4,96 procenta. Na dluhopisech se více a více projevuje prodej ze strany Fedu. Měnová autorita v rámci „QT“ postupně upouští dluhopisy ze své bilance a zvyšuje tak výnosy dluhopisů. V rostoucích výnosech se rovněž projevují silná data z americké ekonomiky. Maloobchodní tržby v USA v září vzrostly více, než se očekávalo, díky tomu, že domácnosti zvýšily nákupy motorových vozidel a utratily více v restauracích a barech.

Situace se uklidňuje

Ropa zkorigovala své předchozí nárůsty poté, co se trochu uklidnila situace kolem konfliktu v Pásmu Gazy. Americký prezident Joe Biden po rozhovoru se svým egyptským protějškem uvedl, že až 20 kamionů s pomocí bude moci do Gazy vstoupit přes sousední Egypt. Izrael tvrdí, že by humanitární pomoc do jižní části Gazy povolil pouze v případě, že by si byl jistý, že žádná nebude odkloněna k Hamásu. Ropa se tak vracela pohledem WTI na úrovně pod 87 dolaru za barel, ale trh může zůstat delší dobu napjatý a se sklonem k rychlým pohybům.

Americký Netflix oznámil solidní výsledky za poslední čtvrtletí. Společnost od července do konce září získala téměř devět milionů nových předplatitelů, což bylo více než očekávali analytici. Celkem má nyní platforma celosvětově 247 milionů předplatitelů. Netflix rovněž oznámil růst předplatného za některé své služby pro svoje zákazníky ve Spojených státech, Británii a Francii. Příjmy společnosti ve třetím čtvrtletí dosáhly 8,5 miliardy dolarů. Akcie by mohly v příštích měsících ještě posílit a zaútočit na úrovně dosažené během pandemie COVID 19. Automobilka Tesla trhy spíše zklamala, poklesla hrubá marže na 18 z 25 procent před rokem, nižší ceny prodaných vozů se negativně projevují na hospodaření společnosti. Akcie firmy by tedy mohly ještě klesat.