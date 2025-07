Trump „tiskne“ dolary skrz dluh. Měna padá, trhy se třesou

Americký dolar během prvního pololetí výrazně oslabil a investoři znejistěli. Prezident USA Donald Trump raketovým tempem zvyšuje zadlužení země a dál slovními výpady stupňuje tlak na centrální banku, aby snížila sazby. Výsledkem toho je měnové prostředí, které mění pravidla hry nejen v USA, ale i na globálních trzích.

Prezident Donald Trump po návratu do Bílého domu tlačí na šéfa Fedu Jeroma Powella, aby snížil úrokové sazby. „To lze interpretovat jako pokus o zásah do nezávislosti nejmocnější světové měnové instituce,“ říká Ondřej Hartman z FXstreet.cz.

Trump a jeho stoupenci věří, že Fed dělá „velkou chybu“, když nesnižuje úrokové sazby. „Jeho opakované útoky na adresu Powella a výhružky, že jej nahradí někým jiným, vytváří značnou nejistotu v očích investorů. Navíc se blíží oficiální termín odstoupení Powella (jeho mandát končí v květnu 2026 - pozn. red), takže vše nasvědčuje tomu, že dříve nebo později bude Fed dotlačen k tomu, aby snížil klíčovou úrokovou sazbu USA. Tím se ale okamžitě sníží atraktivita amerického dolaru, oproti ostatním měnám,“ podotýká analytik BH Securities Timur Barotov.

Dolar od začátku roku oslabil už o více než 10 procent vůči koši hlavních měn. „Investoři se bojí, že Fed bude muset rezignovat na inflační cílování a umořovat obří dluh vyšší inflací,“ dodává Hartman. Přesto Powell zatím tlaku odolává a drží sazby v rozmezí 4,25 až 4,50 procenta, i když ekonomika zpomaluje.

Globální dopad Trumpovy politiky

Obavy v očích investorů vyvolává také nepříznivá dynamika v oblasti vládního dluhu USA, který se nezmenšuje. Ba naopak. „Trumpův ‚Big Beautiful Bill‘ razantně zvyšuje výdaje a vytváří nové dolary skrz dluh,“ podotýká Hartman.

„Rostoucí dluh vede časem ke korozi kupní síly amerického dolaru, který se tak stává méně atraktivním uchovatelem hodnoty oproti alternativám jako je zlato, či nově i bitcoin, upozrňuje Barotov.

Trumpova celní politika USA zase vede k menší obchodní aktivitě. Cla zdražují importvané zboží a ovlivňují okamžitou poptávku po americkém dolaru. Dokud budou celní nejistoty přetrvávat, tato poptávka zůstane trvale nižší.

Oslabení dolaru má globální dopad. Pro americké exportéry je slabší měna výhodná, ale pro investory z jiných zemí už méně. Investoři držící americká aktiva v zahraničních měnách nyní často čelí kurzovým ztrátám. „Slabý dolar obecně vyhovuje měnám rozvíjejících se trhů, mezi které se řadí například brazilský real, mexické peso nebo i česká koruna. Investoři z těchto lokalit, kteří jsou zainvestovaní v amerických akciích, mají nerealizované ztráty kvůli posilující domácí měně, zatímco investoři vstupující do trhu nakupují měnu levněji,“ upozorňuje analytik XTB Tomáš Cverna.

Zajišťování měnového rizika přitom není pro každého. „Pro běžného retailového investora nemá moc velký význam zajišťovat se proti kurzovým změnám skrze deriváty – jednak kvůli dostupnosti těchto nástrojů, ale také kvůli nákladům spojeným se zajištěním,“ dodává Cverna.

Sečteno, podtrženo, Trumpova politika zvyšuje tlak na inflaci a rozkolísává trhy. Co to znamená pro investory? „Že se nemohou těšit na uvolněnou měnovou politiku, jejich očekávání teď mohou být přehnaně optimistická,“ myslí si Hartman. Ani nadcházející výměna šéfa Fedu totiž nezaručuje obrat. Vyšší úroky kolem čtyř procent tak mohou přetrvávat déle.

„Ve shrnutí mnohé faktory, které činily dolar atraktivním za Bidenovy vlády vymizely. Stabilita amerického dolaru a důvěra v USA je nyní zpochybňována podniky, vládami a důležitými institucemi po celém světě. Velmi konzervativní kapitál tedy preferuje v této nejisté době útočiště ve žlutém kovu, spíše než v dolaru,“ uzavírá Barotov.

