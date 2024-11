Snímkování Země vynáší. Globální trh stoupne do roku 2033 na osm miliard dolarů

Nárůst ze současných pěti miliard dolarů přičítá společnost Novaspace přibývajícím zakázkám na obranu a zvyšující se dostupnosti snímkování s vysokým rozlišením.

Globální trh pozorování Země (Earth Observation, EU) je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2033 překonal hodnotu osmi miliard ze současných pěti miliard dolarů. Podle agentury Reuters to uvádí nová zpráva společnosti Novaspace, která vznikla fúzí firem Euroconsult a SpaceTec Partners.

Boom má z velké části na svědomí nárůst zakázek na obranu a zvyšující se dostupnost snímkování s vysokým rozlišením a 3D schopností, které rozšiřují rozsah a kvalitu monitorování Země, uvádí zpráva.

Technologie pozorování Země, která poskytuje kritická data pro průmyslová odvětví od zemědělství po monitorování životního prostředí a obranu, je jedním z nejlukrativnějších sektorů v komercializaci vesmírných technologií.

Dominantním hráčem na trhu zůstává Severní Amerika. V roce 2023 přispěje k celosvětovým příjmům 44 procenty. Následuje Evropa s 22procentním podílem, uvedla Novaspace.

Nejvýraznější růst se však podle zprávy očekává z Asie. Předpokládá se, že tento region bude do roku 2033 tvořit 23 procent celosvětového trhu. Přispějí k tomu veřejné zakázky, rostoucí investice do vesmírné infrastruktury a zvyšující se poptávka z jihovýchodní Asie a Středního východu.

Masivní investice

Země po celém světě začínají do technologií pozorování země více investovat, aby lépe monitorovaly vše od vegetace a klimatických změn až po své hranice.

Například Indie na tento sektor sází, aby vyhrála globální závod v komercializaci vesmíru. Kanada zase loni uvedla, že v příštích 15 letech investuje 1,01 miliardy kanadských dolarů (741 milionů dolarů) do satelitní technologie, aby rozšířila soubor dat, která používá ke sledování lesních požárů a dalších ekologických pohrom.

„Růst trhu není jen o nahrazení leteckých geolokačních systémů,“ řekl Alexis Conte, hlavní autor zprávy. „Jde o rozšiřování možností monitorování tak, aby poskytovalo užitečné informace.“

