Silnice, dráhy, přístavy i doly. Trump chce na Ukrajině „právo první nabídky“

Spojené státy se snaží získat kontrolu nad všemi budoucími velkými investicemi do infrastruktury a do těžby nerostných surovin na Ukrajině. Ve čtvrtek to napsala agentura Bloomberg. Server Ukrajinska pravda dnes uvedl, že tato nová verze americko-ukrajinské dohody o využití strategických surovin by vážně narušila ekonomickou suverenitu Ukrajiny a mohla by být překážkou na cestě Ukrajiny do Evropské unie.

Bloomberg napsal, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce v návrhu smlouvy o ekonomickém partnerství získat „právo první nabídky“, co se týče investic do projektů týkajících se silnic, železnic, přístavů, dolů a těžby ropy, zemního plynu a strategických surovin. Spojené státy by podle smlouvy měly přednostní právo na zisk z těchto podniků, převedený do zvláštního fondu. V dokumentu se uvádí, že Spojené státy materiální a finanční pomoc, jakou Ukrajině poskytly po začátku ruské invaze z února 2022, považují za svůj příspěvek do tohoto fondu.

„V důsledku by to znamenalo, že než by Ukrajina získala nějaký příjem z fondu, donutila by ji Trumpova vláda, aby zaplatila za veškerou americkou vojenskou a ekonomickou pomoc,“ píše Bloomberg. Fond by spravovala jedna z amerických vládních agentur a v jeho radě by zasedalo pět členů. Spojené státy by do rady dosazovaly tři členy, kteří by měli zvláštní hlasovací práva s možností blokovat určitá rozhodnutí. Ukrajinská strana by jmenovala dva členy.

Emoce v Bílém domě

Spojené státy novou verzi smlouvy ukrajinským představitelům předaly před několika dny. Původně se plánovalo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dokument podepíše s Trumpem v únoru při návštěvě Bílého domu, jejich jednání ale skončilo emotivní roztržkou.

Podle nynější verze smlouvy by Ukrajina mohla po určité lhůtě spolupráci v infrastruktuře a těžbě nabízet jiným partnerům, jen pokud by o takové investice neprojevily zájem americké firmy. Ukrajinska pravda píše, že Kyjev by byl zároveň povinen poskytovat Spojeným státům veškeré důvěrné podrobnosti z těchto jednání. Ukrajina by také svá pravidla pro udělování licencí pro těžbu důležitých nerostů musela rozšířit o zákaz nabízet je zájemcům ze zemí, které Washington považuje za strategické konkurenty Spojených států.

„Existuje riziko, že tato definice by se mohla vztahovat i na EU,“ píše Ukrajinska pravda. Ukrajina, která usiluje o členství v EU, by se dostala do situace, kdy by musela omezit obchod s evropskými partnery. Toto ustanovení odporuje současným dohodám Kyjeva s EU a principům hospodářské konkurence v evropském bloku, dodává ukrajinský server.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnes agentuře Reuters řekl, že návrh dohody není konečný. „Konzultace stále pokračují na úrovni různých ministerstev,“ řekl. Další podrobnosti k této záležitosti odmítl poskytnout.

Reuters připomíná, že Zelenskyj opakovaně řekl, že souhlasí s tím, aby Spojené státy získaly přístup k nerostným zdrojům jeho země, upozornil však, že nepodepíše dohodu, která by Ukrajinu ochudila. Ve čtvrtek Zelenskyj uvedl, že Washington stále mění podmínky dohody, ale že nechce, aby si Spojené státy myslely, že je v principu proti.

