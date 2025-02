Neokolonialismus? Dohoda s USA na ukrajinském nerostném bohatství dává smysl

Výnos z těžby ukrajinského nerostného bohatství, resp. z prodeje licencí k této těžbě, by se stal součástí fondu zaměřeného na dlouhodobou obnovu a rozvoj Ukrajiny.

Dohoda mezi Kyjevem a Washingtonem o podílu USA na ukrajinském nerostném bohatství stále vzniká. Tedy není u ledu. A zdá se, že je poměrně značná šance, že ji obě stranou dotáhnou. Byla by racionálním krokem, neboť Spojené státy by získaly silný ekonomický motiv, aby Ukrajinu bezpečnostně neopouštěly.

O neokolonialismu nemůže být příliš řeč. USA nechtějí nerostné bohatství přímo ovládnout – a zemi drancovat jako někdejší kolonialisté. Docela naopak. Nerostné bohatství Ukrajiny by přispívalo k její poválečné obnově. Jak?

Výnos z těžby ukrajinského nerostného bohatství (uranu, titanu, lithia, prvků vzácných zemin jako cer či beryllium, ale také ropy nebo zemního plynu atd.), resp. z prodeje licencí k této těžbě, by se stal součástí fondu zaměřeného na dlouhodobou obnovu a rozvoj Ukrajiny. Ve fondu by měla správní a ekonomická práva americká strana. Což by zvýšilo transparentnost a kvalitu řízení fondu tak, že by odpovídal západnímu standardu, takže by o participaci na jeho projektech měli větší zájem mezinárodní soukromí investoři. A banky a další financiéři by související úvěry poskytovali za celkově výhodnějších podmínek. Výhodnějších i z hlediska poválečné obnovy Ukrajiny.

Skrze fond by samozřejmě Spojené státy a jejich firmy a podniky upevnily své pozice při obnově Ukrajiny – a navýšily příslušné zisky. Což je ale přesně to, co je třeba, aby Spojené státy získaly silnou motivaci Ukrajinu vojensky neopouštět.