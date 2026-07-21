Peníze nikdy nespí. A londýnská burza to dobře ví. Nabídne nepřetržité obchodování
Londýnská burza plánuje v první polovině roku 2027 otevřít nové noční tržiště LSE 24. Investoři tak budou moci obchodovat téměř nepřetržitě od pondělí do pátku. Burza reaguje na svět kryptoměn, rostoucí zájem drobných investorů i konkurenční tlak amerických trhů.
Londýnská burza cenných papírů plánuje v první polovině příštího roku spustit téměř nepřetržité obchodování pět dní v týdnu. Nové tržiště nazvané LSE 24 bude fungovat přes noc a doplní současný hlavní trh. Burza chce systém nabídnout klientům k testování už do konce roku 2026. Jeho spuštění bude ještě podléhat schválení regulátorů.
Za rozhodnutím stojí rostoucí poptávka po obchodování mimo tradiční otevírací dobu. Kryptoměny lze nakupovat a prodávat nepřetržitě a zejména drobní investoři stále častěji očekávají podobnou dostupnost také u tradičních investičních produktů, píše Reuters.
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Názory
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Přes den hlavní burza, v noci LSE 24
Hlavní trh londýnské burzy bude nadále fungovat ve standardní době od 8:00 do 16:30 londýnského času, tedy od 9:00 do 17:30 středoevropského letního času.
Nové tržiště LSE 24 se otevře v 17:00 a obchodování na něm skončí následující den v 7:50. Mezi 18:30 a 19:00 bude provoz přerušen kvůli zpracování operací spojených s uzavřením obchodního dne. Další půlhodinová mezera vznikne mezi uzavřením hlavního trhu a otevřením nočního tržiště.
Nepůjde tedy o obchodování bez jediné přestávky, ale o režim, který londýnská burza označuje jako „téměř nepřetržitý“. LSE 24 bude fungovat odděleně od hlavního trhu.
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Nejdříve přijdou na řadu fondy
V první fázi se budou v noci obchodovat burzovně obchodované produkty, známé pod anglickou zkratkou ETP. Patří mezi ně například fondy kopírující vývoj britských či amerických akciových indexů.
Jednotlivé akcie se na nočním trhu zpočátku obchodovat nebudou. Londýnská burza je ale chce přidat v další fázi rozvoje. Burzovně obchodované produkty jsou pro start nového tržiště jednodušší než jednotlivé akcie, protože umožňují investorům získat přístup k celému trhu nebo určitému odvětví prostřednictvím jednoho nástroje.
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Londýn cílí na investory z celého světa
„Londýn vždy usnadňoval domácí i globální finanční toky a toto je v podstatě pokračování tohoto trendu,“ řekla deníku Financial Times generální ředitelka londýnské burzy Julia Hoggettová.
Podle ní roste především mezi drobnými investory zájem využívat londýnské časové pásmo pro obchodování s britskými i světovými aktivy. Nový systém má investorům umožnit rychleji reagovat na události, které se odehrají po uzavření evropských trhů.
LSE zároveň očekává, že delší provoz pomůže propojit investory z různých časových pásem a zvýšit likviditu londýnského trhu.
Burzy prodlužují otevírací dobu
Londýn není jediným finančním centrem, které reaguje na poptávku po nočním obchodování. Prodloužení provozu připravují nebo už zavedly také americké burzy Nasdaq, New York Stock Exchange a Cboe.
Delší otevírací dobu (do 22:00) nabídla drobným investorům také německá platforma Xetra. Tradiční burzy se tím snaží držet krok nejen s kryptoměnami, ale také s obchodními aplikacemi, které investorům umožňují zadávat příkazy prakticky kdykoli, připomíná Reuters.
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